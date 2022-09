Recordemos, Seat está trabajando en una variación de la plataforma MEB para coches eléctricos dedicada a vehículos pequeños, llamada MEB Small. Sobre esta arquitectura, Skoda, Cupra y Volkswagen lanzarán nuevos vehículos eléctricos que, sobre todo los de Skoda y Volkswagen, apuntan a un precio por debajo de los 25.000 euros. Además de este desarrollo, Seat ganó la adjudicación de su producción en Martorell, mientras que Volkswagen Navarra se iba a encargar de producir nuevos SUV pequeños eléctricos basados también en esta plataforma para las marcas Volkswagen y Skoda.

Recordemos, Seat está trabajando en una variación de la plataforma MEB para coches eléctricos dedicada a vehículos pequeños, llamada MEB Small. Sobre esta arquitectura, Skoda, Cupra y Volkswagen lanzarán nuevos vehículos eléctricos que, sobre todo los de Skoda y Volkswagen, apuntan a un precio por debajo de los 25.000 euros. Además de este desarrollo, Seat ganó la adjudicación de su producción en Martorell, mientras que Volkswagen Navarra se iba a encargar de producir nuevos SUV pequeños eléctricos basados también en esta plataforma para las marcas Volkswagen y Skoda.

Martorell producirá SUV eléctricos

Este cambio supondrá un ajuste productivo dentro de la fábrica de Martorell de entre 80.000 y 90.000 unidades anuales a partir de 2028. Según las primeras informaciones, se transferirán a Martorell, en modo de compensación, entre 40.000 y 50.000 unidades anuales de estos SUV, que empezarán a producirse en 2026. Estas unidades no supondrán un gran perjuicio para la planta navarra, porque serán las que únicamente podría haber producido activando todos los mecanismos de flexibilidad y los turnos de fin de semana. Sin embargo, estas unidades no compensarán, para la fábrica de Seat, toda la producción del modelo de Skoda que finalmente no fabricará.

Tras estas decisiones, desde Volkswagen Navarra, donde producen el T-Cross, el Taigo y el Polo, alertan de falta de producción a partir de 2026 para mantener la situación actual de la fábrica. Según explica la Tribuna de Automoción, citando fuentes del sector no identificadas, la fábrica no tendrá problemas de producción a partir de esa fecha pero sí una reducción de las necesidades de plantilla a raíz de su electrificación.

Por su parte, desde Martorell trasladan la preocupación a raíz de la falta de actividad una vez termine el ciclo de vida del León y del Cupra Formentor entre 2027 y 2028 y piden al Grupo Volkswagen otra plataforma eléctrica para compensar la pérdida de unidades tras el fin de la producción de los dos modelos antes citados. En cualquier caso, el consorcio alemán no decidirá nuevas adjudicaciones hasta finales del año que viene.