Darwinex, 'fintech' española que permite a inversores minoristas y profesionales de más de 70 países seguir las estrategias de 'traders' de referencia, ha anunciado este miércoles que ha superado los 100 millones de euros bajo gestión, tras crecer un 45% en los últimos nueve meses. La compañía, fundada en 2012 y con sede en Madrid y oficinas en Londres, entró en beneficios hace aproximadamente un año y cuenta con más de 170.000 usuarios registrados (el 30% de España y el 70% del exterior) con una cuenta media de 30.000 euros, así como con más de 3.000 estrategias de inversión que se pueden seguir.

La firma, que desde 2014 tiene licencia para operar en el Reino Unido y en julio obtuvo licencia para operar en la UE a través de la CNMV española, convierte las estrategias de los 'traders' en índices invertibles que pone a disposición de los inversores. De esta forma, dichos operadores pueden atraer capital y cobrar comisiones de éxito (que comparten con Darwinex) sin tener que soportar directamente los costes que supone estar regulado. A los inversores, por su parte, se les facilita diversificar su cartera mediante instrumentos de gestión alternativa de liquidez inmediata y con límites máximos de riesgo para que la probabilidad de pérdidas sean similares a los de un fondo de inversión de renta variable.

"Ofrecemos estrategias de gestión alternativa al inversor minorista y profesional en un ecosistema transparente, accesible y, lo que es más importante, con riesgo controlado", ha apuntado su consejero delegado, Juan Colón, cofundador de la empresa junto a su hermano Javier Colón (jefe de producto) y Miguel Sato (director de tecnología). Darwinex, fundada en 2012 y con 67 empleados, ha obtenido nueve millones de euros de capital (dos de ellos aportados por la familia Colón) en tres rondas de financiación y cuenta entre sus accionistas con Ignacio Sánchez-Asiaín, exalto cargo de BBVA, KutxaBank y Popular, que ejerce también de presidente no ejecutivo.

Ofertas de compra

Entre los 'traders', hay gestoras de activos reguladas, científicos de datos y jugadores profesionales de póker o 'e-gaming', entre otros perfiles. Algunos de los índices más populares cuentan con más de 10 millones de euros de inversión y generan cientos de miles de euros anuales en comisiones para los creadores de las estrategias. Desde su creación, de hecho, la firma ha pagado más de cuatro millones de euros en comisiones a los 'traders'. La firma acaba de acordar la integración de su plataforma con la de Interactive Brokers, la mayor para inversiones minoristas del mundo, con la que espera dar un salto de dimensión en Estados Unidos.

La compañía no cuenta con grandes accionistas institucionales. En 2017, estuvo en conversaciones para ser adquirida por el 'hedge fund' británico BlueCrest Capital, pero finalmente no llegaron a un acuerdo. Desde entonces, explican sus fundadores, han mantenido conversaciones con otras empresas. "No lo buscamos, pero nos llega", sostiene Juan Colón. "Solo venderíamos si nos dejan mantener nuestra visión. Nuestro objetivo es ser la plataforma de referencia para los 'traders'", añade su hermano Javier.