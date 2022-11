Un año después de que se paralizara la operación para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de apoyo de la Generalitat al proyecto, el gestor aeroporturario Aena no ve cambio alguno en la posición de rechazo del Govern a la iniciativa a pesar de la creciente presión ejercida por parte de las patronales y organizaciones empresariales catalanas para retomarla.

“El Govern fue el responsable de que descarrilara la propuesta de ampliación de El Prat y sólo el Govern puede rescatar la propuesta de ampliación”, ha sentenciado el presidente de Aena, Maurici Lucena, en un encuentro con la prensa en Madrid con motivo de la presentación del nuevo plan estratégico del grupo para el periodo 2022-2026.

El presidente de Aena mete presión a la Generalitat para que mueva ficha, pero subraya que no ve cambio alguno en la postura tras la crisis de gobierno y la constitución de un Govern con ERC como único partido representado. “El nuevo Govern está replicando la negativa expresada antes por la Generalitat a ampliar el aeropuerto”, ha subrayado Lucena. “Su posición sobre la ampliación sigue igual: no la quieren. No veo ningún cambio”.

Desde Aena se apunta que los movimientos de presión de los últimos meses de las patronales Foment del Treball y Pimec y del Cercle d’Economia para reactivar la ampliación no están haciendo mella en la Generalitat. “No ampliar El Prat va a provocar un perjuicio muy significativo en la competitividad de la economía catalana. Mientras que el aeropuerto de Madrid se va a ampliar y va a mejorar la competitividad de la economía madrileña, Cataluña va a perder pie”, ha indicado el presidente de Aena, que enmarca las iniciativas empresariales por retomar el proyecto en el convencimiento general de los efectos positivos que tendría sobre la economía regional.

La ausencia de consenso político e institucional dio al traste con una macrooperación de 1.700 millones de euros para aumentar la capacidad del aeropuerto barcelonés para evitar su saturación futura y que debería estar culminada en 2031. Tras unas negociaciones entre el Gobierno, Aena y la Generalitat que parecían que culminarían con éxito, el gobierno regional se descolgó el pasado septiembre pidiendo por sorpresa una reformulación del proyecto para no afectar el entorno ambiental del aeropuerto, especialmente el estanque de la Ricarda. Un cambio de posición que desembocó en la paralización de la ampliación.

A pesar de que la ampliación de El Prat está estancada y sin perspectiva de reactivación en breve, Aena sí se prepara para ejecutar una macrooperación inmobiliaria en los terrenos aledaños del aeropuerto barcelonés, como también realizará en los de Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Los planes del grupo pasan por construir una ciudad aeroportuaria en El Prat con una extensión de 151 hectáreas para promover el desarrollo de oficinas y servicios. Los primeros pasos pasan por lanzar la construcción en las proximidades de la T2 del aeropuerto de Barcelona de un hotel en el segundo semestre de 2024 y de un polo logístico en la primera mitad de 2025, que continuarán a partir de 2026 con áreas de servicios y más activos logísticos tanto en la T1 como en la T2 y con la construcción de hangares.