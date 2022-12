El Banco de España es el supervisor del sistema bancario español: es el encargado de autorizar la actividad de las entidades financieras que operan en España (como los bancos o las cajas de ahorro) y de revisar que estas son solventes y cumplen con las normas.

Pero, además de sus funciones como vigilante de la banca, el Banco de España también proporciona información a los clientes de servicios bancarios y trata de alertarles sobre posibles fraudes y riesgos para evitar que los ciudadanos caigan en estafas y todo tipo de engaños que envuelvan a su dinero.

Para ello, el Banco de España utiliza su página web y otros canales de comunicación oficiales como las redes sociales para enviar información relevante a la población.

El último aviso del Banco de España para los clientes que tienen tarjetas bancarias

En esta ocasión, el Banco de España ha llamado la atención a la ciudadanía sobre algo que le puede ocurrir a cualquiera y hacia lo que es importante estar alerta.

Según explica el organismo, encontrar cargos que no recordamos haber realizado en el extracto de nuestra tarjeta es habitual y no tiene por qué ir a más si finalmente hacemos memoria y recordamos dónde hemos hecho el pago.

El problema aparece cuando no sabemos cuándo hemos hecho el movimiento "porque, sencillamente, no lo hemos hecho nosotros".

El Banco de España nos explica que cuando detectamos un pago en la tarjeta bancaria que no hemos realizado nosotros, debemos llamar inmediatamente la banco o entidad emisora (aunque, según informan, tenemos 13 meses legalmente para detectar el fallo y poner la reclamación).

El motivo que justifica esta prisa es evitar que sigamos recibiendo cargos fraudulentos. Para ello, es habitual que los bancos dispongan de formularios (digitales o analógicos) para dar parte sobre cargos no reconocidos. En ellos podemos detallar cuál es la fecha, el importe o la cuenta a favor de la que se realiza el cargo. Además, también se puede demandar una denuncia en la policía para acompañar la solicitud.

¿Estoy obligado a pagar las operaciones no autorizadas?

El Banco de España es claro en este punto: "no tienes que asumir ningún cargo por las operaciones no autorizadas que pudieran producirse a partir de ese momento. La entidad tiene la obligación de responder y devolver el importe de las operaciones que considere como no autorizadas al final del siguiente día hábil al de la comunicación realizada, salvo que considere que son cargos derivados de una actuación fraudulenta del titular de la tarjeta o de negligencia grave de sus obligaciones, especialmente la de conservación y utilización adecuada del instrumento de pago".

Recomendaciones del Banco de España para evitar robos de dinero

A raíz de este aviso, el Banco de España aporta seis consejos para evitar que nos sustraigan dinero de nuestra cuenta clonando nuestra tarjeta de crédito o robando los datos de la misma.

La primera recomendación del organismo es introducir la tarjeta "solo en sitios web seguros". Después, también recomienda leer la letra pequeña de los servicios o suscripciones; custodiar adecuadamente la tarjeta y sus elementos de seguridad; revisar los cargos con frecuencia; denunciar cualquier pérdida o robo de la tarjeta; y no dar el teléfono, el correo electrónico ni abrir ningún enlace a desconocidos.