La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha expresado su confianza en que el deterioro de la actividad económica mundial toque fondo este año y que el crecimiento vuelva a acelerarse en 2024.

"Nuestra proyección es que bajaremos medio punto porcentual con respecto a 2022. Sin embargo, la buena noticia es que esperamos que el crecimiento toque fondo este año y que 2024 sea un año en el que finalmente veamos la economía mundial al alza", dijo Georgieva en declaraciones en Davos a la cadena CNBC.

El FMI ha rebajado hasta en tres ocasiones su previsión de crecimiento desde octubre de 2021.

En un artículo publicado por Georgieva este lunes, la economista búlgara advertía de que la reversión del proceso de integración global de las economías amenaza con desembocar en una nueva 'guerra fría' con bloques económicos enfrentados, con un impacto adverso en el PIB mundial de hasta siete puntos porcentuales en caso de producirse fragmentación geoeconómica severa.

Por otro lado, la directora gerente del FMI reiteró este martes que los bancos centrales aún no han llegado al final del endurecimiento de sus políticas monetarias, ya que la inflación se está desacelerando pero sigue siendo "bastante alta".

"Los bancos centrales deben tener cuidado de no quitar el pie del freno demasiado pronto", agregó, después de que la semana pasada la tasa de inflación de EEUU alcanzase su nivel más bajo desde octubre de 2021, mientras que la inflación de la zona euro cayó por segundo mes consecutivo en diciembre.

En cuanto a China, que este martes anunció un crecimiento del PIB del 3% en 2022, Georgieva repitió que las proyecciones del FMI contemplan un aumento del PIB, aunque el gigante asiático no representará una parte tan grande del crecimiento mundial como en el pasado.

"Las tasas de crecimiento de China no volverán a los días en que China generó alrededor del 40% del crecimiento mundial, esto no va a suceder", dijo Georgieva, para quien, si el país mantiene su actual agenda de reapertura, alcanzará una expansión del 4,4% para finales de año. "No 7%, no 6%, pero en un mejor lugar por encima del crecimiento promedio", agregó.