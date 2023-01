Holaluz, compañía tecnológica de transición energética cuyo propósito es crear un planeta 100% sostenible, se sitúa como número 1 en el ranking de Riego ESG de Sustainalytics - la agencia de Morningstar líder en investigación y calificaciones de ESG y gobierno corporativo - en la subcategoría de productores independientes de energía (Independent Power Production and Traders).

El análisis, que valora la gestión del riesgo de la compañía en capital humano, impacto social y gobernanza corporativa y de producto, coloca a Holaluz en un nivel de riesgo ESG más bajo que en la anterior evaluación en 2020 (-3,33%), pasando de 12 a 11,6 puntos. Una puntuación de bajo riesgo global que la posiciona entre el 4% de empresas con Nota de prensa 2/5 Nota de prensa mejor valoración (menor riesgo) dentro del universo de Sustainalytics conformado por 15.000 empresas y entre el 2% dentro de la categoría de Industria (utilities) de un total de 712 empresas.

Sustainalytics reconoce, con esta destacada posición, el liderazgo de Holaluz en la transición energética con una gestión de riesgos ESG que la agencia califica como “fuerte” y una exposición al riesgo ESG valorada como “baja”.

El ESG Risk Rating, es una de las principales referencias en el mercado de capitales. Evalúa un universo de compañías que representa más del 80% de la capitalización total de los mercados bursátiles. El análisis identifica en primer lugar los riesgos que afectan a la compañía por su naturaleza (sector, actividad, exposición pública, etc. ) y en segundo lugar, los riesgos derivados de su gestión (transparencia, criterios que rigen la gobernanza, políticas de igualdad, etc.) Esto supone el análisis de más de 450 datos para evaluar 70 variables alrededor de la ESG que dan como resultado un nivel de riesgo que inversores de todo el mundo toman como variable para invertir o no en una compañía.

“Reducir el nivel de riesgo y alcanzar la primera posición en el ránking de riego ESG de Sustainalytics en nuestra categoría es la confirmación de que seguimos siendo fieles a nuestro propósito en todos los ámbitos de nuestro negocio. Este hito, junto al nuevo enfoque estratégico de la compañía en el negocio de solar, consolidan el liderazgo de Holaluz en la transformación del sector con un modelo de negocio de impacto que responde al reto global del cambio climático”, declara Carlota Pi, cofundadora y CEO de Holaluz.

ADN ESG

Holaluz se creó con la convicción de que las empresas deben ser herramientas para cambiar el mundo y con la visión de crear un planeta 100% renovable. Casi doce años después y fiel a su propósito, Holaluz es pionera en impulsar un cambio estructural para todo el sistema energético: La Revolución de los Tejados.

Con solo dos años de vida, La Revolución de los Tejados es la apuesta de Holaluz para hacer que el mundo se mueva gracias a la energía renovable, convirtiendo cada m2 de tejado en electricidad 100% verde y barata para todos. Un movimiento que persigue transformar el modelo de generación de electricidad vigente - centralizado y 3/5 Nota de prensa no renovable - a un modelo que combina la generación centralizada con la distribuida y que se apalanca íntegramente en la energía verde.

Además, Holaluz es socio del Pacto Mundial de la ONU como parte de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y forma parte de la iniciativa Business Ambition for 1.5ºC de las Naciones Unidas con el fin de trabajar en los objetivos Net Zero alineados con el Acuerdo de París según la Science Based Target Initiative (SBTI).