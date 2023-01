Es un término que está en boga y se presenta como una alternativa para un futuro energético "más sostenible". El hidrógeno verde está llamado a ser una nueva fuente de energía que hará posible, dicen, la descarbonización. Pero, ¿qué es exactamente?

El hidrógeno verde

Las eléctricas presentan al hidrógeno verde se presenta como una alternativa "verde". Según Iberdrola, esta tecnología se basa en la generación de hidrógeno —un combustible universal, ligero y muy reactivo— a través de un proceso químico conocido como electrólisis. Este método utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que, si esa electricidad se obtiene de fuentes renovables, produciremos energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Esta manera de obtener hidrógeno verde, como apunta la AIE, ahorraría los 830 millones de toneladas anuales de CO2 que se originan cuando este gas se produce mediante combustibles fósiles. Asimismo, reemplazar todo el hidrógeno gris mundial significaría 3.000 TWh renovables adicionales al año —similar a la demanda eléctrica actual en Europa—.

Acciona, por su parte, explica que el hidrógeno es el elemento químico más simple, el primero de la tabla periódica con número atómico 1. Es ligero, se puede almacenar y no genera emisiones contaminantes por sí mismo. Con estas características resulta un candidato perfecto como combustible. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria sino un vector energético, es decir, que requiere de un proceso químico para su producción. Entre los tipos de hidrógeno, el verde se consigue a través de la electrólisis del agua. Este proceso se alimenta en su totalidad con energía renovable, por lo que no genera ninguna emisión contaminante a la atmósfera.

Sin embargo, entre las críticas, se destaca que la producción de hidrógeno necesita mucha más energía que otros combustibles y que además este es un elemento muy volátil e inflamable, por lo que se necesita medidas rígidas de seguridad en su manejo. También, por el momento, tiene un coste alto de producción. Además, varias voces ponen el foco en que este es otro instrumento del capitalismo, ahora "verde", para justificar el crecimiento ilimitado.