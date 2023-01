Que 2023 no será un año fácil para el sector del automóvil (también) no es una noticia que sorprenda. El tema es saber cuándo o si se iniciará la tan esperada recuperación. Ya no para crecer en volúmenes de mercado en cifras de 2019, sino para poderlo estabilizar y crecer solo un poquito. A nadie se le escapa que las marcas están presentando buenos resultados en un año malo. Pero no nos engañemos, porque eso viene de vender menos coches pero hacerlo más caros. Y no es una buena solución a largo plazo.

Esta misma idea la defienden los propios fabricantes, que advierten de una primera mitad de 2023 harto complicada. Para ello, todos tratarán de darle la vuelta a la situación apostando por mejores tecnologías, más eficientes y rentables. En este sentido se moverá Nissan, cuyo consejero director general, Bruno Mattucci admite que "2022 fue un año complicado para las ventas de automóviles, marcado por factores como la guerra en Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que han condicionado la decisión de compra de los usuarios, además de la persistente crisis de los microchips", nada nuevo bajo el sol. No obstante, eso no quita que crea que "para 2023 algunos de estos factores se mitigarán, pero todavía permanecerán otros, por lo que la primera parte del año seguirá siendo complicada. No obstante, desde Nissan somos optimistas porque tenemos producto y tecnologías nuevas que ofrecer a los consumidores españoles." El peso de la electrificación Si analizamos 2022 está claro que la electrificación jugó un papel importante pese a estar en un mercado en retroceso. Las ventas de vehículos electrificados cerraron el ejercicio con un total de 84.645 ventas, un aumento del 19,1% respecto al año anterior, representando una cuota de mercado en España cercana al 11%". En este sentido Mattucci confirmó que, "la cuota electrificada de Nissan en su gama de crossovers alcanzó el 80% en España, es decir 8 de cada 10, lo que demuestra el compromiso de Nissan por la sostenibilidad. Es muy probable que este porcentaje supere el 95% este mismo año 2023 en España". Para afrontar ese 2023 complicado, Nissan tiene clara su propuesta: "para alcanzar los objetivos de desarrollo de 2023, Nissan contará con una gama de crossover totalmente electrificada y renovada, con una oferta de servicios con el foco en el cliente particular y empresa y con la Red de Concesionarios de Nissan en España". Bruno Mattucci apuntó que "nuestra Red es un pilar clave a la hora de abordar el futuro de la marca en España". En cuando a gama, pese a que el objetivo es el 100% eléctrico, Mattucci señala que "la visión de Nissan continúa y es más clara que nunca: 100% eléctrico. Pero tenemos que dar pasos intermedios y Nissan lo ha hecho en toda su gama para poder atender tanto a nuestros clientes como a las necesidades de las empresas.Con la introducción de la tecnología híbrida en el JUKE, el e-POWER en el Qashqai y el X-Trail y el lanzamiento del Ariya, un vehículo eléctrico puro, hemos dado pasos significativos para ofrecer a nuestros clientes una gama de opciones que satisfagan sus necesidades".