El Gobierno se une al sector aéreo, la industria aeronáutica y al sector energético para promover el uso del hidrógeno verde en la aviación como una de las vías de futuro para avanzar en su descarbonización. El Ministerio de Transportes y una decena de instituciones han firmado este miércoles un protocolo para crear la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en la Aviación, una unión con la que articular mecanismos de coordinación entre Administración e industria para impulsar la investigación y la producción. .

La aviación busca conseguir el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2050, para lo que trabaja en mejorar a corto plaza la eficiencia y ahorro del consumo de los aviones; la optimización de sus operaciones en aire y en tierra; el uso actual de combustibles sostenibles (SAF) en los aparatos; y de cara al futuro se investiga en tecnologías rupturistas como puede ser el uso del hidrógeno verde (producido con electricidad procedente de fuentes renovables).

“El hidrógeno verde está llamado a jugar un papel determinante en la descarbonización de la economía. Y la aviación no debe no puede y no quiere quedar al margen”, ha subrayado la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. “Para ponernos en marcha no hace falta esperar a que todos los problemas tecnológicos estén ya resueltos”, ha sentenciado

La Alianza está formada por el Ministerio de Transportes, el gestor de los aeropuertos Aena, la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), la patronal de las grandes petroleras AOP, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), la asociación de transporte sostenible GASNAM, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE).

Ayudas y no impuestos

Desde la patronal de las aerolíneas ALA, su presidente Javier Gándara reclamado al Gobierno “medidas eficaces que ayuden a la descarbonización” del sector aéreo sin que sea necesario encarecer el precio de los billetes aéreos, y “no subir impuestos, que no ayuda, que va justo en sentido contrario”.

“Nos ha costado mucho democratizar la aviación y conseguir precios asequibles. Durante el camino hacia la descarbonización hacen falta políticas públicas que ayuden a mitigar el coste”, ha subrayado Gándara, “no hacen falta más impuestos al queroseno, que no contribuyen a la descarbonización, sino que hace que las aerolíneas tengan menos recursos para investigar e innovar”.

El plan de la Unión Europea para impulsar la descarbonización Fit for 55, con el objetivo de reducir un 55% las emisiones de CO2 en 2030, contempla medidas ambientales para el sector aéreo como un endurecimiento del comercio de los derechos de emisión o el aumento del porcentaje de carburantes sostenibles utilizados por los aviones. La Unión Europea también trabaja en que los Veintisiete apliquen un nuevo impuesto al queroseno y, además, el Gobierno español se plantea aplicar una tasa específica a los billetes aéreos como parte de la fiscalidad verde (Hacienda activó su estudio, pero quedó congelada la aplicación por la pandemia).