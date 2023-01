La preocupación entre los propietarios de hipotecas a tipo variable no para de crecer: desde el Banco Central Europeo decidió subir los índices de referencia para contener la inflación, han visto cómo el precio de sus préstamos basados en el Euribor no ha parado de crecer. Para contener el impacto devastados del aumento de las cuotas en las economías domésticas, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ayuda a las personas hipotecadas.

Pero, la sensación de incertidumbre no ha terminado con las medidas gubernamentales: esta semana, el Euríbor ha superado el 3%, una cifra que no se alcanzaba en 14 años, y la preocupación al respecto no deja de crecer.

Luis de Guindos, que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo se ha pronunciado en el Fórum Europa sobre las decisiones que ha tomado la institución para detener la escalada de los precios. Su conclusión es que, las decisiones que se han tomado hasta ahora no son suficientes, y que en el futuro habrá que poner en marcha medidas más severas para aumentar más todavía el precio del dinero.

Lamenta Luis de Guindos en el Fórum Europa que las medidas que se han tomado hasta la fecha no son suficientes y habrá que tomar medidas adicionales pic.twitter.com/AsdADzhhER — Nueva Economía Fórum (@NewEconomyForum) 19 de diciembre de 2022

Según el político, el objetivo del Banco Central Europeo es alcanzar una estabilidad en los precios de toda la comunidad económica europea, y que no se van a detener hasta conseguirlo: "Las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Habrá más subidas de tipos de interés y no sé hasta cuándo".

Las palabras del que fuera ministro de Economía, Industria y Competitividad durante la última legislatura de Mariano Rajoy han puesto a temblar a todas las personas con préstamos hipotecarios a tipo variable, ya que sus palabras podrían traducirse en una nueva subida de tipos a cargo del Banco Central Europeo.