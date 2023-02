Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y Miguel Ángel Revilla, su homólogo de Cantabria, se han reunido en el Ministerio de Transportes en la cumbre con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar la crisis abierta por el escándalo del 'Fevemocho'. "Me he dejado la piel para conocer todo lo ocurrido y solucionar la situación, desde el primer día he dado la cara. Hemos pedido disculpas, hemos reconocido el error, hemos depurado responsabilidades y hemos encargado una auditoría interna y hemos constituido un grupo de trabajo para acelerar todo lo posible la construcción de estos trenes", ha afirmado la Ministra. Tanto ella como los presidentes autonómicos han acordado varias medidas en compensación por el retraso de los nuevos trenes: entre ellas, que las Cercanías serán completamente gratis para asturianos y cántabros hasta 2026.

"Hubo fallos iniciales, se ha tardado en dar respuesta a un problema complejo y, aunque está todo en marcha, no puedo negar que me hubiera gustado disponer de mucho antes de la información", ha explicado Raquel Sánchez, que ha reconocido que "toca asumir las responsabilidades" porque "debemos ser honestos y consecuentes con nuestras responsabilidades". Raquel Sánchez confirmó que ha aceptado las dimisiones de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y que nombrará para sustituirlos a David Lucas y Raúl Blanco, respectivamente "Empieza una nueva etapa", ha remarcado. Sánchez explicó posteriormente que se ha nombrado un inspector para realizar una auditoría sobre todo para saber "en qué se ha fallado". El 'Caso Feve' se lleva por delante al presidente de Renfe y a la secretaria de Estado de Transportes A partir de ahí, ha repasado los acontecimientos y la sucesión de hechos del 'Fevemocho'. "Es importante explicar las cosas y ser claros y realistas", ha afirmado. Quiso dejar claro que no ha habido dinero malgastado ni se ha llegado a fabricar ninguno de los trenes mal medidos. Eso sí, aclaró que por lo que ha pedido explicaciones es por qué se ha tardado tanto en solventar el fallo en la fase de diseño del proyecto. Raquel Sánchez ha acusado al anterior Gobierno central del PP del "abandono absoluto" de Feve y ha repasado inversiones de su Ministerio en Asturias y Cantabria para la red de Cercanías. "Este contratiempo no puede tapar todo lo que estamos haciendo por Asturias y Cantabria", aseguró. Y quiso contraponer la política ferroviaria del actual Gobierno central respecto a la de la etapa anterior del PP: "Ahora tenemos realidades y certezas, antes solo powerpoints y vendedores de humo". "Somos el Gobierno que ha desatascado proyectos que estaban guardados en un cajón", ha añadido, asegurando que la obra en la red Gijón-Laviana "es solo el comienzo" de la reforma de Cercanías en el Principado. El Gobierno rescata a Raül Blanco para la presidencia de Renfe tras la dimisión de Táboas Quiso poner cifras a la baja inversión en Cercanías de anteriores gobiernos: "Entre 2012 y 2017, la inversión disminuyó el 55% y el Gobierno se centró solo en la alta velocidad". Habló de la "desidia del gobierno del PP, pues desde el 2007 no se adquirió ningún tren para el ancho métrico", el de Feve. Aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprometido "más de 1.100 millones para cercanías en Asturias" y "hemos duplicado la previsión inicial". Medidas correctoras Raquel Sánchez ha firmado con Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla un documento acordando una serie de medidas para paliar los efectos del 'Fevemocho'. "Lo primero es aclarar la planificación que manejamos", ha afirmado Raquel Sánchez, que aclaró: "En verano tendremos listo el diseño de los nuevos trenes, con el método comparativo. A finales de este año, o a más tardar a principios de 2024, CAF podrá empezar a fabricar los trenes para que en los primeros meses de 2026 tengamos los primeros de esos trenes en circulación". Asimismo, Sánchez ha hablado de "medidas para mitigar la demora". En este sentido, explicó, "vamos a reforzar un proceso de reacondicionamiento de los trenes actuales para que puedan prestar mejor servicio hasta la llegada de los nuevos". Habló de arreglos en aspectos como la "accesibilidad, el interior de los trenes, la fiabilidad...". Asimismo, los trenes nuevos que se fabricarán pasarán de 31 a 38, "el máximo contemplado en el contrato". La Ministra subrayó que los dos presidentes autonómicos y ella misma firmaron el documento que recoge estas medidas, "un compromiso real y que está en marcha". Otras medidas consistirán en elaborar un cronograma de actuaciones en la red de cercanías de Asturias y de Cantabria y nombrar un comisionado para la ejecución de los planes de cercanías de las dos comunidades autónomas. Se estudiarán, aseguró, una "reordenación y mejoras de frecuencias y tiempos de viaje". Asimismo, llegará la ansiada unificación tarifaria de las redes de ancho métrico y convencional. Así, con un mismo billete o título los viajeros de Asturias y Cantabria podrán pasar indistintamente de las cercanías de ancho de Renfe a las de ancho de Feve, y viceversa. Por último, la Ministra habló de "financiación para las dos comunidades para que puedan mejorar el transporte público" con medidas que "podrían incluir la extensión de la gratuidad de los servicios ferroviarios". Luego, tanto Revilla como Barbón garantizaron que esta financiación será la suficiente como para que asturianos y cántabros puedan viajar gratis en sus servicios de Feve y Renfe hasta que se entreguen en 2026 los nuevos trenes. El presidente del Principado aclaró que el documento firmado es un protocolo y no un convenio, que "exige mucho más tiempo del que disponíamos". Aún así quiso dotar de relevancia al documento: "Para nosotros era fundamental un acuerdo político para exigir el cumplimiento". Gratuidad hasta 2026 El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostró durante la comparecencia un discurso de unidad junto a Revilla, aunque si bien este último se mostró algo más duro con el Ministerio. Barbón reconoció que el 'Fevemocho' les sorprendió sobremanera. "En Asturias yo he reconocido públicamente que estábamos tan centrados en la Variante que nos pasó por encima", aseguró antes de destacar que "ha habido una reacción conjunta de las dos comunidades autónomas". "Sin tribus ni fronteras", agregó después. Quiso dejar claro en Madrid que "mi prioridad va a ser siempre Asturias", por encima del PSOE. "Me encargué de pedir a la Ministra que hubiera una reunión para depurar responsabilidades. Otros ministros hubieran optado por decir que no tenían espacio en la agenda, pero esta ministra se ofreció a que fijáramos nosotros la fecha. Lo primero, es verdad, la Ministra ha dado la cara", recalcó. Respecto a las medidas para compensar el perjuicio del retraso en la llegada de los nuevos trenes para la red de Feve, Barbón defendió "unos plazos realistas, sin milongas" y cree de hecho que "los plazos son realistas y se ve". También destacó el incremento del número de trenes que se fabricarán y de los que irán destinados al Principado. Asimismo, tanto Barbón como Revilla aseguraron que la aportación de dinero por parte del Estado "va a garantizar la gratuidad, no solo en la red de Feve sino también de Renfe, hasta que los 38 trenes se entreguen en su totalidad". Algo que ocurrirá, previsiblemente y si no hay ningún contratiempo más, a principios de 2026. Asimismo, se ha mostrado esperanzado en que la figura del comisionado permita vigilar el cumplimiento de los planes de cercanías en Asturias y Cantabria, al tener alguien "al que poder pedir explicaciones". La llegada de Barbón y Revilla Barbón y Revilla llegaron al Ministerio juntos y dando la sensación de inquebrantable unidad. "Venimos unidos por una ofensa que se nos ha hecho, por encima de partidos políticos", recalcó Revilla. Eso sí, no quisieron pronunciarse sobre los ceses de Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, e Isaías Táboas, presidente de Renfe. Quisieron así esperar a las explicaciones sobre los mismos que les dé la Ministra en la reunión de esta tarde. "Venimos con suma indignación. Humillados y engañados", remarcó a su llegada Barbón, que recordó que van a pedir a la Ministra, además de depurar responsabilidades por el "Fevemocho", "soluciones" porque "es una cuestión de justicia". El presidente asturiano dejó claro que "si no nos satisfacen las explicaciones, seguiremos en la lucha". Barbón y Revilla recalcaron los términos de indignación en los que se vienen manifestando en las últimas semanas. "La gravedad del problema se entiende al comprobar que los trenes son ahora más lentos que a finales del siglo XXI", recordó el presidente cántabro. Barbón y Revilla reclamarán a la ministra acortar los plazos para que los trenes nuevos, demorados por el 'Fevemocho', circulen por las cercanías de vía estrecha de Asturias y Cantabria cuanto antes. En este sentido, el presidente asturiano expresó que sugerirán que se haga "entrega parcial a medida que se vayan fabricando" de los convoyes, sin necesidad de esperar a que se acabe de fabricar todo el lote. Igualmente, recordaron que solicitarán la "gratuidad para los usuarios de Feve y Renfe" en ambas regiones mientras no se solucione la cuestión. A las puertas del Ministerio, aguardaba para ver a los dos presidentes el administrador de la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad (Affecom), Carlos Fernández Mayo. Este entregó un escrito de la plataforma a Barbón y Revilla, y les pidió compromiso para acabar con la situación del ferrocarril en el Noroesta, que es "una vergüenza". El comunicado está suscrito además por asociaciones de usuarios de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León.