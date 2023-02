Ferrovial mudará su sede social de España a Países Bajos, a través de la fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía. La empresa extranjera será la que absorberá la matriz, pero esto no tendrá implicaciones en nuestro país. "Ferrovial Construcción España sigue en España y Cintra sigue como compañía aquí, con sus trabajadores", confirman fuentes oficiales del gigante de las infraestructuras a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prebnsa Ibérica.

En paralelo, la compañía saldrá a cotizar en la bolsa Euronext de Ámsterdam, previo paso antes de tocar la campana también en Estados Unidos, aunque sin salirse del Ibex-35. La empresa no ha confirmado en que índice les gustaría cotizar en Norteamérica.

El principal motivo que argumentan desde Ferrovial para realizar este movimiento es "poder acceder a mercados de capitales en mejores condiciones". En la actualidad, en rating que otorga la agencia de calificación Standard & Poor's a Países Bajos es AAA, mientras a España lo coloca solo como A. "Desde el punto de vista operacional y de activos tenemos mucha presencia internacional. Estamos buscando acompañar desde el punto de vista financiero la operativa. Somos una compañía que por el tipo de proyectos necesitamos mucha financiación", señalan. Además, Ferrovial ha argumentado que se traslada a un país con un marco jurídico "estable".

La carga impositiva en España no sufrirá cambios

Este movimiento entre países no tendrá implicaciones sobre la Hacienda española. "Desde el punto de vista fiscal no hay cambios. Podría haber algún pequeño cambio sobre el pago de dividendos de la matriz, que puede suponer una reducción entre el 1% y 2% de la carga impositiva en España", explican. Ferrovial apunta que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en nuestro país.