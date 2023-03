Pagar con tarjeta es una de las mayores comodidades financieras: gracias al famoso "plástico", nuestras transacciones son más seguras y rápidas. Con el pago digital, hemos aligerado el tiempo que pasamos pagando, ya que no hace falta contar el dinero ni dar el vuelto, pero también vamos más cómodos al evitar el riesgo a perder los billetes o las monedas.

El uso de las tarjetas de débito o crédito como forma de pago se disparó a partir de la Pandemia: una de las políticas en las que más se insistía durante los años del Covid-19 era en el contacto 0, y para ello se incentivó el uso de los métodos de pago 'contactless'.

Además, el desarrollo de la tecnología NFC que ha permitido el pago con dispositivos electrónicos como móviles o relojes inteligentes ha abierto un nuevo capítulo en los métodos de pago, al igual que los Bizum como nueva forma de transferencia más rápida y efectiva.

Aviso del Banco de España sobre el pago con tarjeta en supermercados

El Banco de España, el máximo organismo regulador del país, ha dado un paso adelante para hacer una advertencia ante la explosión de pagos con tarjeta en supermercados y otros establecimientos.

El aviso de la entidad no es ni más ni menos que sobre los abonos correctos: hasta ahora, muchas personas han solicitado la famosa 'copia' del datáfono cuando pasamos la tarjeta, (ya se la original o la asociada al móvil o al teléfono. Desde el Banco de España indican que ya no es necesario seguir haciendo esta operación, ya que existen otras formas igualmente fidedignas de comprobar si efectivamente se ha ejecutado el pago o no.

En muchos casos, los usuarios reciben incluso un SMS o notificación de su banca electrónica cuando pagan algo con la tarjeta donde se recoge tanto el establecimiento en el que se ha realizado como el importe.

Lo que sí reconoce el Banco de España es que es importante revisar que el importe que se refleja en la pantalla antes de pagar es correcto y que la persona que nos está cobrando no incurre en un error humano que pueda alterar esta cantidad. Esto es especialmente importante cuando los pagos son inferiores a 50 euros o tenemos desactivado el PIN, ya que se podría cobrar una cantidad distinta a la convenida.