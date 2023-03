España cuenta con un 26 millones de viviendas envejecidas y energéticamente deficientes. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, el 90% de los edificios se construyeron antes de que existiese un Código Técnico de Edificación, el 60% se levantaron sin ninguna normativa en materia de eficiencia energética y existen hasta 2 millones de hogares en mal estado de conservación.

A pesar de estos datos abrumadores, los españoles no tienen conciencia de esto. Según un informe realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), el 83% de los encuestados sí creen que vive en una casa eficiente y sostenible, aunque el 60% no saben ni cuál es la calificación de su certificado energético. “Más de ocho de cada diez encuestados cree que su vivienda es medianamente eficiente (43%) e incluso muy eficiente (39%), mientras que solo un 17% afirma que no lo es”, señalan los autores del informe.

Durante este mes de marzo, la Comisión de Energía del Parlamento Europeo aprobará una Directiva que obligará a que todas las viviendas del Viejo Continente cuenten con una calificación de eficiencia energética 'E' antes de 2030 y 'D' en 2033. Actualmente, el 80% del parque es 'E', 'F' o 'G'. Aunque en la primera redacción de la norma se contemplaba la prohibición de vender o el alquilar el inmueble, ahora se plantean sanciones.

¿Estás dispuesto a pagar más por una sostenible?

Poco a poco los valores de sostenibilidad van ganando peso en la decisión final de comprar o no una vivienda. UCI explica que el precio sigue siendo el factor que más pesa a la hora de cerrar la adquisición de un inmueble (75,5%), aunque el 78% estarían dispuestos a asumir un mayor coste si la casa fuese sostenible; mientras, al menos el 60%, lo tiene en cuenta.

Por regiones, los propietarios de Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia y Extremadura son quienes pagarían más por una vivienda eficiente, mientras que baleares, cántabros, navarros y andaluces son quienes menos lo harían. A nivel demográfico llama la atención que las mujeres tienen una mayor concienciación con vivir en un inmueble responsable con el medioambiente.

¿Cuánto se paga por una reforma?

Reformar la vivienda habitual es una de las mejores formas de volverla más sostenible, aunque la predisposición existente es limitada. Aproximadamente, la mitad de los españoles están dispuestos a llevar una acabo, mientras la otra mitad no se lo ha planteado o no está dispuesto a hacerlo. Los paneles solares (56,82%), las ventanas aislantes (55,08%), el aislamiento térmico (53,24%) y la iluminación de bajo consumo (46,27%) son lo que más cambiarían los propietarios.

La principal problemática en este punto es el presupuesto. "La mayoría (70,8%) invertiría menos de 10.000 euros, mientras que un 10,3% estaría dispuesto a invertir entre 10.000 y 50.000 euros. En el extremo opuesto, un 14,6% no invertiría nada y cerca de un 4% incluso cambiaría su vivienda por otra más eficiente", señalan desde la Unión de Créditos Inmobiliarios. De los que les gustaría reformar, solo el 35% se plantearía hacerlo a través de un préstamo personal.

Otro de los grandes problemas de esta puesta a punto de las viviendas es que más del 90% de los españoles desconoce las desgravaciones en el IRPF por hacerlas, además de que un 86,7% declara no conocer las subvenciones estatales y regionales existentes, como las de los Fondos Next Generation.

Las comunidades de propietarios

Algunas de las grandes reformas en los edificios tienen que partir desde las comunidades de propietarios. Algunas son reticentes por las derramas que suponen; pero existen mecanismos para obtener financiación, aunque el 77,7% de las personas encuestadas por UCI reconocen desconocer su existencia.