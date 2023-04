El pasado 31 de marzo se cerró el plazo para solicitar la ayuda del Gobierno para suavizar los efectos de la inflación en las economías domésticas más vulnerables: un ingreso único de 200€ para aquellos solicitantes con rentas inferiores a 27.000€ anuales (entre otros requisitos) que no estén cobrando el Ingreso Mínimo Vital.

Aunque todavía no se ha hecho el ingreso a cuenta de ninguna de las personas que tienen concedida la ayuda, se sabe que el Gobierno cuenta con tres meses desde que se cerró el plazo para que el dinero llegue a todos los españoles que tengan derecho a ello.

El Gobierno reconoce las peores sospechas sobre la ayuda para alimentación

Uno de los grandes riesgos de las ayudas estatales para las personas más vulnerables es que, por la dificultad para solicitarlas, no lleguen a todos los colectivos que la necesitan. Así sucedió con el Ingreso Mínimo Vital, al que tienen derecho muchas más personas de las que lo están cobrando actualmente.

Según ha revelado el periódico La Vanguardia, de las 4,2 millones de personas a las que se presupuestó que llegara la ayuda de 200€ tan solo se han recibido 2,7 millones de solicitudes: es decir, existe todavía un millón y medio de ciudadanos que tenían derecho a esta ayuda y que por motivos que se desconocen no la han solicitado .

Además, de las 2,7 millones de solicitudes que, según La Vanguardia, sí se han efectuado, todavía hay que restar todas aquellas que no se concedan porque no se cumplen todos los requisitos requeridos por la Agencia Tributaria.

¿Cuándo se ingresa la ayuda de 200€?

Hacienda todavía no ha efectuado el pago de la ayuda de 200€ a ninguna de las personas que la tienen concedida. Aunque el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre la fecha a partir de la cual los contribuyentes verán reflejada esta cantidad en su cuenta bancaria, sí se ha confirmado que no pasarán más de tres meses entre que se cerró el plazo -el 31 de marzo- y el día en que se ingresará la ayuda.