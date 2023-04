La mítica General Motors, después llamada Opel-PSA y ahora conocida como Stellantis, vivía hoy el día clave de la negociación del nuevo convenio colectivo para los próximos cinco años. Pero había algo en juego mucho más importante: el futuro de la mayor industria de Aragón ante el incierto escenario que se abre en el sector del automóvil ante el salto a la electromovilidad. Si los sindicatos (que lo valoran de forma positiva) aprueban la última propuesta de la empresa, Figueruelas tendrá un horizonte halagüeño incluso más allá de 2030.

La dirección de la planta daba a conocer hoy a los sindicatos su última oferta. Un ultimátum después de una negociación exprés desarrollada en unos términos de respeto que en nada se han parecido a las formas de las negociaciones de la última década. Para la reunión de cierre se habían dejado la mayor sorpresa: cumplir con creces la principal demanda del comité de empresa. Es decir, un plan de futuro más allá de 2027 que sellara la viabilidad de la mayor industria de Aragón. En la práctica significa que la multinacional pilotada por Carlos Tavares se ha comprometido a instalar al menos una de las plataformas STLA que la compañía utiliza para ensamblar el coche eléctrico con las que Stellantis trabajará a partir de 2027.

La propuesta recoge además un importante acuerdo salarial que responde a una subida del 5% para 2023, así como una paga lineal de 400 euros en materia de atrasos, la equiparación de la paga de beneficios del grupo con la de Zaragoza (en Figueruelas se cobró la mitad en 2023) y una paga por firma de convenio de 1.000 euros para cada trabajador que la empresa ha anunciado este mismo viernes. El incremento salarial correspondiente a cada uno de los años 2024, 2025, 2026 y 2027 será el correspondiente al Índice de Precios al Consumo (IPC) a 31 de diciembre del año anterior.

Además, la dirección se compromete a convertir en fijos 350 contratos temporales, de los que 172 pertenecían a la modalidad de contrato relevo. El resto son empleados temporales que trabajaban entre el 66% y el 75%. Ahora lo harán a jornada completa.

Lo cierto es que todavía no puede hablarse de preacuerdo, pues el comité de empresa no ha trasladado una respuesta, pero previsiblemente los sindicatos mayoritarios firmarán la propuesta. La líder de UGT en la planta, Sara Martín, ha valorado muy positivamente el principio de acuerdo. "La empresa ha cubierto casi todas las reclamaciones de UGT e incluso ha mejorado alguna de ellas", ha reconocido a este diario, puntualizando que todavía quedan flecos por cubrir, como un plan de empleo que no convierte a todos los temporales en fijos.