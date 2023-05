El pasado 31 de marzo, se cerró el plazo para solicitar ante Hacienda la ayuda para alimentación de 200€: una de las medidas estrella del Gobierno para aplacar los efectos de la inflación en las economías más vulnerables de España. Este cheque, al que tenían derecho 4,2 millones de personas según los cálculos del Gobierno, ha sido solicitado por un total de 2,8 millones de personas que a día de hoy siguen esperando que les ingresen este importe.

Para tener derecho a obtener esta ayuda, el solicitante tenía que acreditar unos ingresos familiares inferiores a 27.000€, además de no estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital.

¿Cómo saber si te han concedido la ayuda?

Una vez solicitada la ayuda, la Administración debe decidir si el ciudadano tiene derecho a ella o no: para ello, coteja la información aportada por el solicitante con los datos que dispone sobre él en la base de datos. Una vez hecho esto, se decide si el ciudadano realmente tiene o no derecho a recibir el cheque de 200€.

Para saber si Hacienda te ha concedido la ayuda antes de que te la ingresen, hay un truco: entrar a la página de la ayuda dentro de la Sede Electrónica y comprobar dentro de la solicitud si pone "baja" o "alta". En caso de que ponga "alta" se que sí te la han concedido, mientras que si pone "baja" es que no.

¿Cuándo se ingresa el cheque de 200€?

El sistema para hacer llegar el cheque de 200€ es una transferencia bancaria en un pago único y, hasta la fecha, hay muchos solicitantes que todavía no la han recibido. Desde la administración, cuentan con un plazo de tres meses desde que se cerró el plazo para abonar el dinero a los beneficiarios. Por lo tanto, si a partir del 30 de junio no se ha recibido el ingreso, es que no se ha concedido.

Según ha revelado el medio Newtral, hasta la fecha el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abonado 50.000 ayudas de las 2,8 millones que están solicitadas.