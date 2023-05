Los bancos llevan años reforzando sus protocolos y sistemas de seguridad contra posibles ciberataques, tanto contra ellos como contra sus clientes. Para ello, han implementado nuevos controles biométricos de acceso a la banca electrónica o varios niveles de seguridad para hacer una doble comprobación a la hora de pagar de forma online.

Una de las principales señales de alarma sobre que algo extraño puede estar ocurriendo en nuestra cuenta del banco es cuando vemos un movimiento que no reconocemos.

Los cargos a nuestra cuenta que no identificamos pueden ser desde una simple compra que no recordamos o una domiciliación con la que no contábamos; hasta una estafa en la que hemos caído sin darnos cuenta y que está "vampirizando" nuestro depósito de dinero.

Pero, además de estos dos fenómenos, el Banco de España ha querido alertar de otro en su blog: los cargos por duplicado. Este problema, que pasa más de lo que creemos según la institución, se da cuando al pagar algo el cargo se realiza dos veces.

Aviso del Banco de España sobre los cargos a la cuenta bancaria

Desde el Banco de España alertan sobre la posibilidad de que nos ocurra este fallo "en un supermercado al hacer la compra o en un restaurante al pagar la cuenta" y nos aportan varios consejos para conseguir solucionarlo.

En primer lugar, argumentan que al necesitar autorización del titular cualquier cargo que se realice en la cuenta bancaria y al no tenerlo en el caso de este segundo cobro, el pago quedaría legalmente anulado por esta razón.

Para revertir el cargo, primero hay que ponerse en contacto con la entidad bancaria para informar sobre lo ocurrido. Según explican en el BCE, hay trece meses como máximo desde la fecha en la que se produjo el cargo para informar al banco.

Después, el Banco de España explica que la entidad debería devolver "de inmediato" el dinero del segundo cargo. En caso de duda, también puntualizan que podría ser el cliente quién estaría obligado a demostrar que no ha realizado la compra, por ejemplo, con una denuncia.

En cualquier caso, el Banco de España cuenta con una sección en la que recibe reclamaciones de los clientes sobre posibles fallos o malas prácticas.