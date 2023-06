Varios pasajeros se amontonan frente al mostrador desde el que sale su vuelo hacia Ibiza o Menorca esperando información. Es una escena que se ha repetido, de manera reiterada, durante estos días en el aeropuerto de Palma en los trayectos gestionados por Air Nostrum, compañía encargada del grueso de trayectos interislas en Baleares.

Durante todo el fin de semana, la compañía ha sufrido cancelaciones y retrasos. El sábado, se suspendieron en total ocho vuelos de la compañía y el domingo, los aviones que no volaron entre las islas fueron once, según datos de Air Nostrum.

La noche del domingo, los viajeros que tenían programado desplazarse desde Mallorca a Ibiza miraban con atención las pantallas del aeropuerto para comprobar con descontento que su vuelo había sido cancelado o retrasado. Entre ellos, varios equipos deportivos formados por niños que volvían de competir en la capital balear.

"¡Cancelado!", exclamaban varios de ellos frente a la pantalla de Son Sant Joan. Justo debajo de la cancelación del vuelo Palma-Maó, la pantalla mostraba retrasos en varios vuelos de Palma a Ibiza.

Falta de información

Algunos de estos pasajeros, ante la falta de información aportada por el personal de tierra de la aerolínea y debido a la impaciencia, exigieron explicaciones mientras se arremolinaban frente a la puerta de embarque asignada a su vuelo.

El personal de la compañía aseguró que no estaba al corriente de los motivos del retraso, pero detalló a los viajeros que el avión encargado de desplazarles a Ibiza tenía que ir primero hasta Menorca, volver de esta isla y entonces ya haría la ruta hasta es Codolar.

Este vuelo en concreto tenía prevista su salida a las 21.30 horas y finalmente salió de Mallorca a las 00.30, según relata una pasajera. Ante esta situación, varias personas acordaron demorarse al realizar el embarque para que se cumplieran las tres horas de retraso y que Air Nostrum tuviera que pagar la indemnización. "No es justo que por cinco minutos se salven de indemnizarnos", explicó uno de los pasajeros.

Muchos ya habían sido reubicados en el vuelo tras haberse cancelado el anterior, programado a las 18 horas. "He ido hasta Can Pastilla a tomarme una Coca Cola y he vuelto, qué iba a hacer aquí tanto rato", relató otro de los afectados. "Y ni siquiera nos han dado un tique para ir a buscar algo de comida, que se supone que te lo tienen que dar".

Otra de las pasajeras informaba durante la espera a sus compañeros de viaje de que al llegar a Ibiza aún tenía que desplazarse hasta Formentera y que ya había perdido el ticket del ferri. "Me tocará comprar otro, por 40 euros", se lamentaba.

Lunes de más retrasos

Durante la mañana del lunes, el aeropuerto de Son Sant Joan volvió a ser escenario de cancelaciones y retrasos. En este caso, fueron los pasajeros de uno de los vuelos que se dirigía a Menorca los que tuvieron que esperar a que el avión viajara hasta Ibiza y volviera antes de realizar la ruta hasta el aeropuerto menorquín.

En este caso, los pasajeros sí recibieron un tique de seis euros por parte de Air Nostrum para gastos de comida y bebida.

Varios de los pasajeros cuyo vuelo a Ibiza estaba programado a las 11.30 partieron con dos horas de retraso y solicitaron al equipo de Iberia la página en la que poner una reclamación, cuenta una de ellas, que fue informada por una de las azafatas de que el vuelo salía con retraso, en esta ocasión, a causa de una huelga de pilotos.

Mal tiempo y averías

Desde la compañía han informado de que los retrasos del fin de semana no están relacionados con la huelga de pilotos, si no con averías en dos de los aviones de la flota. Algo que confirma el sindicato de pilotos (Sepla).

En cuanto al sábado, varias de las incidencias se atribuyeron, por parte de la tripulación de uno de los vuelos, a la tormenta que se había desatado en las islas.

Huelga indefinida a partir de este martes

Los pilotos de Air Nostrum han convocado huelga indefinida a partir de este martes después del parón de dos jornadas semanales, lunes y viernes, que se venía realizando desde el pasado 27 de febrero.

Desde el sindicato de pilotos han lamentado los servicios mínimos que ha fijado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el caso de los vuelos interislas de un 90% y en el caso de los peninsulares de un 65%.