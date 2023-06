La tecnología y la sostenibilidad ESG se han convertido en los pilares fundamentales para fortalecer el posicionamiento de Málaga como un hub tecnológico y sostenible. En este contexto, AENOR, la entidad líder en certificación y servicios profesionales, ha desempeñado un papel crucial en el apoyo a las empresas malagueñas para diferenciarse competitivamente a través de la adopción de valores que son fundamentales para la sociedad. Uno de estos valores es la sostenibilidad, abarcando aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, mientras que el otro se enfoca en la seguridad digital, un elemento esencial en la era de la transformación digital y las crecientes amenazas cibernéticas. En esta entrevista, Alejandro Rodriguez Merino, Responsable de Desarrollo de Negocio de AENOR en Málaga, nos revela cómo AENOR está impulsando estos aspectos clave en el tejido empresarial y social de la ciudad.

- La tecnología y la sostenibilidad ESG son los dos grandes ejes para reforzar el posicionamiento de Málaga como hub tecnológico y sostenible. ¿Cómo está AENOR apoyando estos aspectos en el tejido empresarial y social de la ciudad?

Pues la verdad es que AENOR ha estado apoyando a las empresas malagueñas en su búsqueda por diferenciarse a través del compromiso con valores importantes para la sociedad. Y algunos de estos valores relevantes están relacionados con la sostenibilidad y la digitalización. Todo esto ayuda a las empresas no solo a enfrentar procesos de internacionalización y mejorar su posicionamiento en el mercado, sino también a fortalecer su competitividad y superar la brecha que existe con respecto a la sociedad, los clientes y los mercados. Estos elementos constituyen una ventaja distintiva para nuestros clientes permitiéndoles responder a las crecientes demandas de una sociedad cada vez más exigente.

- ¿Cuál es el enfoque de AENOR en cuanto a la ciberseguridad y cómo está impulsando la seguridad digital en Málaga?

Para nosotros la confianza del usuario es esencial en el desarrollo de todos los elementos asociados a la digitalización. En AENOR, nuestro objetivo es proporcionar soluciones reconocibles a nivel internacional, especialmente en el campo de la ciberseguridad. Estas soluciones se basan en nuestra amplia experiencia de muchos años y más de 1000 organizaciones a nivel mundial ya confían en AENOR en materia de ciberseguridad. Además, es importante destacar el mensaje que la marca AENOR transmite en términos de seguridad y confianza a los usuarios que eligen nuestras soluciones.

¿Cómo logramos impulsar esto? Hemos creado un ecosistema digital donde presentamos diversas soluciones que fortalecen a las organizaciones ante los ciberataques. Esto incluye la creación de hubs tecnológicos, como el caso de Málaga, donde las organizaciones pueden estar protegidas. Los hackers atacan desde diferentes frentes, pero si ven que hay herramientas de este tipo implementadas, el ecosistema tiene una mayor capacidad de resiliencia. Es una herramienta efectiva de disuasión. En este ámbito, ofrecemos certificaciones como la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad y todo lo relacionado con la continuidad del negocio, e incluso certificaciones asociadas a la calidad del software o al proceso de desarrollo del mismo. Estos productos abarcan una amplia gama que impulsa la seguridad digital y la calidad en las empresas del sector asociadas a nosotros.

- ¿Qué certificaciones ofrece AENOR a las empresas malagueñas y cuál ha sido su impacto en términos de diferenciación competitiva y credibilidad?

Desde el punto de vista de la oferta de soluciones, históricamente AENOR ha venido trabajando desde hace más de 30 años en una serie de elementos transversales: la calidad, la gestión ambiental, la seguridad…; aunque sí es verdad que desde hace un tiempo nosotros agrupamos en siete agrupaciones temáticas todo lo que son las soluciones que ofrecemos a las organizaciones: tres de ellas enfocadas en la tendencia actual ‘ESG’, sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno, hay una vertical para el sector agroalimentario y de distribución, otra para construcción e industria, otra para salud y la ya mencionada anteriormente de tecnología y digitalización. Al final en estas agrupaciones temáticas, buscamos nuestra gama de soluciones.

"Además de las soluciones en materia de ciberseguridad, todas las soluciones que tienen que ver con gobernanza, con sostenibilidad social e igualdad, y con los temas de sostenibilidad ambiental, son donde debería estar el foco". Alejandro Rodríguez Merino - Responsable Desarrollo de Negocio de AENOR Andalucía

Yo pondría el foco, por la peculiaridad del sistema malagueño, en todo lo que se está moviendo en soluciones ‘ESG’: todas las soluciones que tienen que ver con gobernanza, con sostenibilidad social, igualdad, y con los temas de sostenibilidad ambiental (huella de carbono, residuos cero…) despiertan mucho interés, y muchas de las empresas malagueñas están apostando por ellas. De hecho, hay incluso otro tipo de soluciones que son transversales dentro de estas agrupaciones como la certificación de Edificio Sostenible, que pensamos que de cara a lo que pueda moverse de cara a la Expo 2027, si Málaga finalmente la consigue, puede ser algo relevante, certificaciones enlazadas con estrategias de compra sostenible… todo ello son elementos que ayudan sin duda a ganar competitividad para las empresas.

- ¿Qué papel ha desempeñado AENOR en el desarrollo económico, tecnológico, turístico y social de Málaga a lo largo de los años?

Hemos tratado de adaptarnos y adelantarnos a las demandas y soluciones que buscan impulsar el reconocimiento de las organizaciones. La labor de AENOR no se limita únicamente a la certificación que, aunque es de las más visibles ya que contamos con 500 centros certificados en Málaga y con más de 2000 certificados actualmente en vigor, también destacamos la gran cantidad de empresas que han adquirido normas que les han ayudado a avanzar en sus procesos de competitividad. Además, hemos impartido 3500 horas de formación en los últimos años. La gran mayoría de las empresas líderes en facturación o de gran relevancia en Málaga confían en las soluciones que ofrece AENOR.

- ¿Cómo asegura AENOR que las empresas certificadas en Málaga cumplen con los estándares de sostenibilidad de manera efectiva?

Entendemos la sostenibilidad desde un punto de vista real y apostamos por soluciones integrales adaptadas a las demandas sociales y empresariales. Por este motivo, el enfoque 'ESG' está en la base de muchas de estas soluciones. A través de nuestras auditorías y nuestro enfoque metodológico, con el rigor y la credibilidad que caracterizan el trabajo que realiza AENOR, demostramos que las empresas que apuestan por la sostenibilidad no lo hacen de manera pasajera ni superficial. Estos estándares analizan los aspectos reales de la sostenibilidad.

"Hemos impartido 3500 horas de formación en los últimos años y contamos con 500 centros certificados en Málaga, con más de 2000 certificados actualmente en vigor" Alejandro Rodríguez Merino - Responsable Desarrollo de Negocio de AENOR Andalucía

En cuanto a las certificaciones, ya no solo se trata de las más generalistas en materia de sostenibilidad, como la ISO 14001, que muchas empresas aplican desde hace años. Existen modelos más específicos, como la huella de carbono para medir la descarbonización, la eficiencia energética y el residuo cero. Incluso hemos establecido un modelo para diferenciar las estrategias de sostenibilidad que establecen las organizaciones y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todas ellas son ejemplos claros de cómo hemos ayudado a las empresas malagueñas a demostrar su compromiso efectivo con los estándares de sostenibilidad.

- ¿Cuáles son los planes futuros de AENOR en Málaga para seguir contribuyendo a la competitividad y el crecimiento de las organizaciones de la ciudad?

Es innegable que Málaga está en un foco a nivel nacional e internacional, por muchos motivos, no solo por todas las políticas de innovación y acciones de colaboración público-privadas sino por otras muchas acciones que hacen que Málaga sea cada vez un destino más atractivo. AENOR no ha aterrizado ahora, llevamos muchos años, pero es cierto que hemos reenfocado nuestra actividad con la puesta en marcha de un plan estratégico a cinco años donde tenemos objetivos claros de aumento de nuestra presencia en la sociedad y en las instituciones, estamos tratando de trabajar muy pegados a organizaciones como la Confederación de Empresarios de Málaga, el Ayuntamiento, las propias empresas, organismos como el Parque Tecnológico de Andalucía… todos ellos entidades que tienen mucha presencia en la ciudad, con la idea de detectar muy bien esas necesidades que se están surgiendo en la actualidad. Tenemos muchos proyectos ya en marcha, pero me gustaría destacar uno muy relevante. Estamos trabajando con el Ayuntamiento en el desarrollo de una certificación para nómadas digitales, para que Málaga demuestre el referente que es a nivel mundial en cuanto a atracción y gestión de talento.

Además, hay muchas líneas de trabajo en las cuales AENOR quiere seguir desarrollando su actividad. Por ejemplo, y si como todos deseamos en los próximos días la Expo 2027 se hace realidad, creemos que va a haber una oportunidad relevante en materia de sostenibilidad, de hacer una expo sostenible… y no queremos dejar de aprovechar todas estas oportunidades que van surgiendo. Esto solo lo podemos hacer ganando presencia en el entorno, en los foros… y apostando por lo que ha hecho AENOR siempre, acompañar al sector empresarial en todo ese camino que tiene para mejorar su competitividad.