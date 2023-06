En España, los impuestos y la gestión pública sostienen un estado de bienestar que permite que todo el mundo pueda acceder a servicios básicos que, como la sanidad o la educación, solo estarían disponibles en condiciones dignas para quienes tienen más dinero de no existir un sistema público.

Esta inversión colectiva en asegurar las condiciones básicas a toda la población tiene un impacto directo en el crecimiento económico y la mejora de las condiciones materiales de todas las personas que conviven en un país.

Otra de las puntas de este estado de bienestar son las ayudas directas como las pensiones no contributivas: aquellas que se entregan a los ciudadanos que no cuentan con los ingresos suficientes para mantenerse por sí mismos.

A diferencia de las pensiones contributivas, como la jubilación o la prestación por desempleo, estas ayudas no dependen de una cotización individual, sino de cumplir una serie de requisitos que acrediten una carencia de rentas.

Cuando se concede una pensión no contributiva, el beneficiario debe cumplir una serie de obligaciones: por ejemplo, en el caso del ingreso mínimo vital, quien recibe esta ayuda está obligado a presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (aunque no tenga que pagarlo al no llegar a los ingresos mínimos).

La Seguridad Social advierte que otra de las obligaciones de las personas que se benefician de alguna pensión no contributiva es avisar con 30 días de antelación como máximo de cualquier cambio en su situación personal, bancaria o familiar que repercuta directamente en la ayuda que está recibiendo.

En caso de no hacerlo, la persona no solo se expone a la retirada de la ayuda, sino también a distintos castigos leves, graves o muy graves que están tipificados en El Real Decreto Legislativo 5/2000.