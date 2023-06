Si el pasado mes de marzo terminó el plazo para presentar las solicitudes para recibir la ayuda de 200 del Gobierno para familias vulnerables, este mes de julio llega otra fecha límite. De la misma forma que cuando se cerró el formulario para demandar este dinero, quienes no esten 'ojo avizor' con esta línea roja podrían perder para siempre el derecho a cobrar el famoso cheque.

Ante el difícil escenario que se abrió en España tras la crisis del coronavirus y el estallido de la guerra en Ucrania, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas urgentes, como habilitar un paquete de ayudas para las personas afectadas por la gran subida de las cuotas hipotecarias; reducir el IVA de algunos alimentos o habilitar un descuento directo al combustible.

Entre las medidas que se han ido tomando a lo largo de estos años, una de las más comentadas ha sido la del famos 'cheque alimentación' que dotaba a las familias con ingresos anuales inferiores a 27.000€ con 200€ para compensar los efectos de la inflación en la cesta de la compra del ejercicio anterior.

Una vez cerrado el plazo, Hacienda contaba con un plazo de tres meses para ingresar el dinero a todas las personas que lo habían solicitad. Pero, ¿qué ocurre si llega el viernes 30 de junio y Hacienda no nos ha ingresado el dinero de la ayuda?

Ultima oportunidad para reclamar el ingreso de la ayuda de 200€ del Gobierno

Si Hacienda todavía no te ha ingresado la ayuda de 200€ del Gobierno, buenas noticias: todavía estás a tiempo de reclamar. En primer lugar, tienes que comprobar que, efectivamente, la ayuda te ha sido concedida y que no te la han denegado por no cumplir los requisitos.

Para comprobar que Hacienda te ha aprobado la concesión de la ayuda, primero tienes que ingresar en la Sede Electrónica y comprobar que aparece el mensaje 'ALTA'. Si encuentras este estado en tu solicitud y todavía no has recibido el ingreso del Gobierno, entonces debes ponerte manos a la obra.

Ante este silencio administrativo, debemos dirigirnos a la Agencia Tributaria inerponiendo un recurso de reposición en el plazo de un mes. Para ello, hay que entrar en la opción de 'Presentar recurso o solicitud' de la web de Hacienda.

En primer lugar hay que identificarse mediante certificado digital o Cl@ve. Una vez dentro, hay que rellenar todos los campos que se solicitan: la información de contacto, por un lado, y el número de expediente. Un código que comienza por "2023 GAS" y que se puede encontrar en el documento de resguardo de consulta de la ayuda.

Una vez completados todos los puntos, en el apartado de alegaciones se debe explicar los motivos por los que se tiene derecho a la ayuda y explicar la raclamación. Por último, hay que pulsar en "firmar y enviar".

Cuando venza el plazo para las alegaciones, a partir del 30 de junio, se abre otra vía para reclamar el ingreso de la ayuda de 200€: un formulario que también se encuentra en la sede de la Agenia Tributaria.