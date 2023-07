Aunque los nuevos toques de campana en la bolsa española se han reducido en los últimos años hasta el cero, todavía hay un índice donde las empresas mantienen viva la esperanza de empezar a cotizar. A diferencia del mercado continuo, donde en 2022 solo dio el salto Opdenergy, el BME Growth incorporó 15 nombres, hasta los 134. En los primeros seis meses de 2023 comenzaron a cotizar aquí cinco empresas (Greening, Miciso Real Estate, Ktesios Real Estate, Milepro, Cox Energy) y se espera la inclusión de otra (Indexa Capital). Y si nada se tuerce en la segunda mitad del año, aparecerán más anuncios para debutar en la llamada bolsa de las pymes. ¿Qué tiene este mercado para atraer más que el continuo?

La razón principal es el tamaño de las empresas. "España es un país dominado por un tejido empresarial de compañías de pequeño tamaño que tradicionalmente han tenido dificultades para crecer", apunta Joaquín Robles, analista de XTB. Para dar el salto al mercado continuo, se pide al menos el 25% de capital flotante y tener un volumen determinado, por lo que siempre será más asequible el BME Growth.

Si se cumplen los requisitos, la empresa debe hacer un desembolso para salir a bolsa que no siempre merece la pena afrontar. Para aligerar la carga, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció en noviembre un abaratamiento de los costes con el fin de incentivar la cotización de las firmas, sobre todo pymes. Francisco Blanco, socio fundador de la consultora Sigma Rocket, asegura que hoy "es más sencillo salir a cotizar que hace 20 años", de ahí que cada vez se vean más nombres en el BME Growth.

Acceso a financiación

Hay muchos motivos por los que las pymes apuestan por el BME Growth. Uno es acceder a financiación, como Greening, que salió a bolsa para obtener entre 20 y 30 millones para financiar su plan de negocio, e Indexa Capital, que aspira a lograr capital para futuras operaciones corporativas, como la compra de una empresa. Otras firmas quieren apuntalar su crecimiento mediante la cotización de sus acciones, como Ktesios, o a expandir sus inversiones, como Milepro. A Cox Energy, tal y como explicó su CEO, Enrique Riquelme, su debut les permitirá llegar a más inversores y aumentar la visibilidad de la acción y el retorno para sus accionistas.

Todas ellas comparten la pertenencia a los sectores inmobiliario, por ser socimis, y energético. A las primeras les interesa el BME Growth «por su tratamiento fiscal», y a las energéticas, "para acceder a mayores fuentes de financiación al desarrollar proyectos intensivos en capital", dice Robles. Por lo general, son empresas con liquidez muy baja y cotizan vía fixing, o sea, negocian con preventa durante una hora por la mañana y otra por la tarde, con un número de transacciones limitado y escasez de movimientos destacados.

En conjunto, los valores del BME Growth han descendido el 2,28%, hasta los 1.934,60 (a cierre de 29 de junio), pero han subido el 50,8% desde el inicio del confinamiento en España (16 de marzo de 2020).

Al final, las empresas que entran en este mercado son firmas pequeñas en expansión que crecen rápidamente en tres o cuatro meses y el BME Growth es una manera de generar confianza. "El reto -reitera Blanco- es la permanencia" mediante el cumplimiento de prácticas como hacer públicas las expectativas de la compañía y proporcionar información periódica a los inversores. "Si no publicas unos resultados trimestrales, estás seis meses sin dar noticias y es mucho tiempo en el mercado de valores, pero aún más en el BME Growth", agrega. Un ejemplo es EiDF, suspendida en bolsa por negarse su nuevo auditor, PwC, a firmar sus cuentas.

¿Fin de la sequía de salidas?

Pese al buen comportamiento de los mercados durante los últimos meses, como el Ibex 35, que ha remontado hasta máximos anuales tras la crisis bancaria de marzo, el endurecimiento monetario y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas hacen pensar que la sequía de salidas a bolsa continuará. "Y podría retrasar los planes de algunas con las que se había especulado, como OKMobility y Cirsa", subraya Robles, y también los de Tendam e Idealista. Cosentino también ha retrasado su debut por la inestabilidad de los mercados de capitales y por la condena por los casos de silicosis.

No ocurre lo mismo en el BME Growth, donde sí se esperan nuevas incorporaciones este año, "siempre que las condiciones de los mercados no sufran un giro drástico", apunta César Sánchez-Grande, responsable de análisis institucional de Renta 4, algo no descartable por la coyuntura económica internacional y las perspectivas de ralentización de los países. "En los próximos años, el BME Growth seguirá atrayendo a empresas", confirma Blanco. Y también en los próximos meses, pues los debuts suelen concentrarse antes del verano y en otoño. "Habrá empresas que estarán tramitando la documentación", añade.