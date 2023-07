El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha evitado suscribir este martes la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la economía española "va como una moto", pero sí ha dejado claro que, en su opinión, evoluciona favorablemente y que, en ningún caso, ve posibilidades de una recesión en el corto plazo.

Así lo ha señalado durante su participación en la asamblea general del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), en la que ha sido el invitado principal y ha mantenido una charla con el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot.

"No es que vaya como una moto, va como va, bien", ha asegurado al ser preguntado por la afirmación de Sánchez. Así, Oliu ha recordado que la mayoría de gabinetes de estudios auguran un crecimiento del PIB español del 2,3%, una cifra muy superior a las previsiones que existen para el conjunto de la zona euro, que se sitúan en el 0,2%, y también por encima del 1,3% que se estimaba al inicio del año. Una cifra que, además, el banquero considera que podría quedarse corta y que ha estirado hasta el entorno del 2,6%.

"España no está en crisis", ha insistido Oliu, quien ha recordado que, tras el "shock" que supuso la pandemia, se tomaron medidas y que, además, el restablecimiento de las cadenas de suministro ha permitido una rápida recuperación de dos sectores clave, como son el turismo y el automóvil. "La demanda sigue potente, tanto la interior, como la exterior, y somos competitivos", ha apuntado, antes de recordar, que, tras el covid, "la gente ha tenido una necesidad de movilidad y disfrute, y en España lo estamos aprovechando".

Al respecto, ha recordado que en septiembre muchos auguraban que "iba a haber un cataclismo" que no se ha producido. Así, entre otros indicadores, ha recalcado que la morosidad financiera no ha subido y que incluso el crédito al consumo se está reactivando, ya que con la bajada del IPC, los sueldos empiezan a recuperar poder adquisitivo y mejoran las perspectivas de los trabajadores.

Riesgos

En cualquier caso, tampoco ha querido ocultar los factores de riesgo que existen, entre los que ha destacado un excesivo endeudamiento público que, según ha apuntado, tendrán que abordar las nuevas administraciones autonómicas que se están conformando y el futuro Gobierno que salga de las próximas elecciones generales.

"En Europa, el mundo y los mercados no admiten déficits que no estén dentro del marco de estabilidad. Es una limitación", ha añadido, antes de advertir que esta situación obligará a "revisar algunos gastos", algo que cree que no será "políticamente bueno para quien tenga responsabilidad de hacerlo, pero le va a tocar".

En cuanto a la inflación, Oliu considera que el pico máximo de precios de la energía ya se ha producido, pero ha recordado que la inflación subyacente se mantiene elevada, lo que aleja una posible bajada de los tipos. Así, el presidente del Sabadell no cree que el BCE eleve el precio oficial del dinero "muy por encima del 4%", pero si considera que los tipos tardarán en reducirse algo más de lo que muchos analistas pronostican.

Por lo que respecta a la economía alicantina, el presidente del Sabadell considera que atraviesa por un buen momento coyuntural, con la recuperación del turismo, a pesar de los problemas estructurales que arrastra y que previamente había detallado el presidente de Ineca, Nacho Amirola. Problemas como la baja renta per cápita, derivada de una baja productividad.

Al respecto, Josep Oliu ha reconocido que problemas como la escasa dimensión empresarial o la elevada cifra de paro pueden lastrar el crecimiento de la provincia, pero destacado que se trata de una demarcación con un gran "potencial", con una economía diversificada y, lo más importante a su juicio, con "espíritu emprendedor".

Sobre los planes del banco en Alicante, ha recalcado que su objetivo es "seguir siendo el banco de referencia" en la provincia. Así, ha apuntado que, gracias a la herencia de la CAM, aproximadamente el 40% de los particulares y el 25% de las empresas de la zona tienen cuenta en la entidad, y que Alicante supone el 10% del negocio global del grupo. Una situación que quieren seguir potenciando.

"La CAM nos consolidó como un gran banco nacional"

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que "no se arrepiente" de haberse adjudicado el negocio financiero de la desaparecida Caja Mediterráneo (CAM), tras la intervención de esta entidad. "Al revés, ha sido la adquisición más importante para el Sabadell, al menos de mi vida activa en el banco", ha recalcado. "Fue la operación que nos consolidó como uno de los grandes bancos nacionales", ha apostillado, al ser preguntado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Igualmente, ha insistido en que, de momento, no ve ninguna razón para trasladar de nuevo la sede del banco, establecida en Alicante desde el año 2017, tras el desafío independentista en Cataluña.