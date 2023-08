En España, existen dos tipos de pensiones: las contributivas y las no contributivas. La principal diferencia entre ambas es la cotización necesaria a la Seguridad Social: mientras que en las contributivas, como las pensiones, el ciudadano debe haber aportado una cantidad mínima a las arcas públicas; las no contributivas se conceden a las personas que las necesitan sin que estas hayan tenido que aportar una cantidad concreta a cambio.

Otra de las características de las pensiones no contributivas es su escasa cuantía: por este motivo, es recomendable buscar los complementos o estar atento a los cambios que se produzcan en ellas en caso de estar disfrutándolas.

En los últimos días, se ha comentado la existencia de un "plus" de 3.300€ para las pensiones no contributivas que cumplan ciertos requisitos. En concreto, esta ayuda se refiere a las pensiones no contributivas de invalidez con un grado de discapacidad igual o superior al 75% que reciben aquellas personas que dependen de la ayuda del Estado porque no han alcanzado la cotización mínima para una pensión contributiva.

Actualmente, esta ayuda es de tan solo 484,64€ al mes (una cifra que no alcanza ni la mitad del Salario Mínimo Inteprofesional), por lo que es muy conveniente estar informado de qué requisitos se pueden cumplir para aumentarla. Aquí es donde entra el "famoso" complemento de 3.300€: un añadido a la pensión del 50% que se adjudica automáticamente para aquellas personas que tengan una discapacidad reconocida mayor del 75% y que, además, tengan derecho a una pensión no contributiva.

Las personas que tienen derecho a este complemento de 3.392€ anuales ven incrementada su pensión en un total de 242,31€ mensuales: en total, un ingreso de 726,92€ euros al mes.

Condiciones para cobrar el complemento de 3.300€ de la pensión

Los requisitos para obtener el complemento de más de 200€ mensuales en la pensión no contributiva de invalidez son, en primer lugar, tener entre 18 y 65 años y residir en España por al menos 5 años (con 2 de residencia consecutiva). Además, la persona que solicita la ayuda debe contar con bajos ingresos familiares: 6784,54€ en unidades familiares con segundo grado de parentesco; 11.533,72€ anuales en unidades familiares con un cónyuge y parientes de segundo grado; 16282,90 en tres convivientes y 21032,08 en cuatro convivientes.