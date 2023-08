Los contribuyentes que, a pesar de tener la obligación, no han efectuado la declaración de ingresos, se encuentran bajo el escrutinio de las autoridades fiscales. La omisión de dicho trámite conlleva la recepción de lo que se conoce como la 'carta del miedo'.

A pesar de que el periodo para presentar la declaración de ingresos haya concluido, Hacienda dispone de hasta cuatro años para emitir la consabida notificación. ¿En qué consiste la 'carta del terror'?

Si una persona que está requerida a presentar la declaración de ingresos no lo hace, pasará al radar de la Hacienda y recibirá dicha notificación. La 'carta del miedo' puede acarrear recargos que oscilan entre el 50% y el 150% del monto total adeudado.

Además, en caso de reincidencia por parte del contribuyente o si el Estado experimenta perjuicios económicos a causa de la deuda acumulada, la Agencia Tributaria tiene el derecho de solicitar un importe aún mayor.

¿Existe forma de eludir la 'carta del miedo'?

La vía más eficaz para evitar esta temible notificación es presentar la declaración de ingresos dentro del plazo establecido. Aunque los especialistas aconsejen constantemente a los ciudadanos no aguardar hasta el último día para efectuar el trámite, todavía surgen situaciones en las que la presentación no se realiza a tiempo. No obstante, aún subsisten opciones para aquellos rezagados.

Los contribuyentes pueden someter su declaración fuera del plazo establecido para evitar acumular una deuda mayor con la Hacienda, dado que cada mes de retraso implica un punto porcentual de interés adicional. En otras palabras, si se presenta la declaración en julio, la multa se incrementará en un 1%; si es en agosto, alcanzará un 2%, y así sucesivamente.

Por lo tanto, aunque la presentación del documento tributario no se haya efectuado en el tiempo previsto, es más conveniente hacerlo tardíamente que aguardar la llegada de la 'carta del miedo', cuyas multas serían considerablemente más elevadas.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de ingresos?

La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que los contribuyentes cuyos ingresos íntegros por trabajo sean inferiores a 22.000 euros anuales no están obligados a declarar, excepto en casos en que provengan de más de un pagador, en cuyo caso el umbral disminuiría a 14.000 euros. Sin embargo, los expertos sostienen que resulta interesante presentar la declaración en todos los casos, a menos que debas pagar y no estés obligado a realizarla.