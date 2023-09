En el marco de la cumbre que reúne en Galicia a representantes de 60 países que aglutinan el 21% del PIB mundial, la coruñesa Nadia Calviño espera poder avanzar en la reforma de las reglas de control del déficit y la deuda, destaca la buena marcha de la economía española y se muesta confiada en la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

¿Por qué se eligió Santiago para acoger esta cumbre? ¿Qué impacto puede tener para la ciudad y para Galicia albergar un evento de estas características?

Una de las funciones de la Presidencia de la UE es organizar Consejos de ministros informales. Cada Presidencia decide cómo hacerlo. Por ejemplo, la sueca lo hizo todo en Estocolmo y no salimos de un hotel al lado del aeropuerto de Arlanda. Pero nosotros hemos querido aprovechar la Presidencia para que se conozca nuestro país y, afortunadamente, tenemos muchos sitios maravillosos para este tipo de eventos. Así que hemos estado por todo el territorio nacional. La reunión de ministros de Agricultura y Pesca tuvo lugar en Vigo, acabamos de celebrar en Toledo la de responsables de Defensa y Exteriores y en Cádiz la de los titulares de Cooperación al Desarrollo... Desde luego, en lo de Galicia, algo tuve que ver...

La tierra tira...

En mi caso, yo tenía claro que, si era posible, quería organizar en Galicia el Ecofin. Es muy emocionante poder celebrarlo en Santiago. Me hace una ilusión enorme. Las delegaciones participantes van a tener la ocasión de descubrir la ciudad y seguro que volverán.

Entre los asuntos que sobrevuelan esta cumbre está el de las nuevas reglas fiscales, que ponen límite al déficit público y a la deuda de los países y que deben volver a activarse en 2024. ¿Habrá acuerdo antes de que termine el año?

Como es una reunión informal no se van a tomar decisiones ni hay un texto sobre la mesa. Lo que haremos es establecer dónde estamos en este proceso y explicar cuáles son la intenciones de la Presidencia española para que antes de final de año tengamos las nuevas reglas. Aquí de lo que se trata es de garantizar una senda fiscal sostenible a medio plazo que sea compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y las inversiones necesarias en el ámbito verde, digital y otras prioridades europeas. Eso es lo que vamos a tener que resolver de aquí a final de año y yo confío en que podamos llegar a un acuerdo, porque veo que los países están siendo constructivos. Hemos trabajado intensamente durante todo el verano y se está avanzando a nivel técnico y yo espero que podamos empezar ya el trabajo a nivel político en octubre.

La Comisión Europea estima que España crecerá un 2,2% este año y que será el país que tenga mejor desempeño de todas las grandes economías del euro. ¿Qué estamos haciendo mejor que los demás?

Es evidente que el shock de la pandemia nos afectó de manera mucho más intensa, pero el shock derivado de la guerra de Ucrania nos ha pillado mejor preparados que otros países. Sí es cierto que desde hace cinco años hemos tenido una política económica muy coherente de responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales... y que estamos aprovechando bien los fondos europeos, que son una oportunidad histórica. España está liderando el despliegue de las inversiones y las reformas, que están permitiendo modernizar el tejido productivo de nuestro país en clave verde y digital y que estemos a la vanguardia en el despliegue de renovables, el autoconsumo, el hidrógeno verde, la eficiencia energética... Y lo mismo en Inteligencia Artificial, digitalización de las pymes... Todo eso hace que estemos atrayendo inversión extranjera y, gracias a las medidas que hemos tomado para responder a la guerra en Ucrania, y muy especialmente a la bajada de impuestos y la solución ibérica, las empresas españolas están teniendo mayor competitividad en los mercados internacionales y por tanto el sector exterior también está tirando de la economía. Todo eso explica que España sea la economía europea que más crece y con la inflación más baja.

Pero la desaceleración del PIB europeo, especialmente en países como Alemania, puede terminar pasando factura a nuestra economía?

Está claro que la ralentización de la economía europea y de la economía internacional tendrá un impacto sobre la economía española, pero eso ya está incorporado en estas previsiones revisadas y lo que ha hecho la Comisión Europea es revisar al alza las previsiones de crecimiento. Es decir, hay unanimidad en que España será la gran economía europea que más crezca este año, la gran economía del euro que más crezca el año próximo y que seguiremos con una senda de moderación de la inflación. Todo esto con toda la prudencia, porque estamos en un escenario de enorme incertidumbre. Pero el hecho de que hayamos sabido responder colectivamente a la pandemia y al impacto de la guerra en Ucrania nos tiene que dar confianza para responder bien a lo que venga por delante

Aunque a nivel macroeconómico los números son positivos, para las familias está siendo un año complejo, con la inflación disparada y las hipotecas por las nubes. ¿Cómo se puede ayudar a los hogares que peor lo están pasando?

No hemos dejado de actuar para ayudar a las familias más afectadas por la subida de los precios y de las hipotecas. La mejora del empleo, el aumento de los salarios y la contención de la inflación, que ya se están produciendo, lo que hacen es proteger o por lo menos amortiguar el golpe de la guerra en Ucrania y que se vaya recuperando la renta disponible de los hogares.

En todo caso, ¿hay margen para seguir subiendo los salarios?

Sí, absolutamente. Porque las empresas han recuperado los márgenes de antes de la pandemia, están teniendo buenos resultados económicos y, por tanto, hay margen para que sigan mejorando los salarios, sin desencadenar una espiral inflacionista, que no conviene a nadie. Afortunadamente, y también a diferencia de otros países, en España no está habiendo una retroalimentación de la inflación que nos lleve a una situación preocupante en el futuro. Estamos en una situación relativamente favorable desde todos los puntos de vista, por supuesto, con todas las cautelas.

Pero lo que a diario perciben los ciudadanos es lo que les cuesta llegar a fin de mes...

Está claro que hay familias que se están viendo muy directamente afectadas por la subida de los precios de los alimentos. Y entiendo perfectamente la preocupación por el precio del aceite de oliva, que es la base de la cocina española. De la misma manera que las familias que tienen hipotecas de tipo variable están preocupadas por la subida de los tipos de interés.

¿Qué se puede hacer para aliviar la situación de estas familias?

Ya hemos estado actuando para dar opciones de conversión de hipotecas variables a hipotecas de tipo fijo. También para facilitar la amortización anticipada de las hipotecas de manera gratuita, que me consta que se está dando muchísimo. Y avanzando también en mecanismos para que aquellas familias que se vean más afectadas puedan congelar los tipos de interés, alargar la duración de la hipoteca y, por tanto, tener una situación más holgada. Hemos seguido trabajando con el Banco de España y con los bancos para extender o ampliar estos mecanismos de protección, para que más familias puedan acceder a estos mecanismos que permiten ahorrar hasta 300 euros al mes en el pago de la hipoteca.

Pero, ¿no toca ya que el BCE levante el pie del acelerador, después de tantas subidas de tipos en poco tiempo, la última ayer?

Espero que las explicaciones del BNC confirmen lo que venimos esperando y es que esta subida ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en una fase de mayor estabilidad. España se encuentra en situación de relativa ventaja respecto a otros países, que están en recesión y tienen una inflación más elevada. Espero que el BCE acierte y pueda seguir conteniendo la inflación, sin poner en riesgo el crecimiento en Europa. Todo apunta a que esta sería la última subida de tipos.

¿La nominación de Claudia Buch como presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) allana el camino para que acabe siendo ud. la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)?

La decisión sobre el MUS todavía está pendiente de la valoración del Parlamento Europeo, pero creo que es muy positivo que España pueda presentar candidaturas fuertes a los principales puestos internacionales. Durante muchos años no tuvimos una posición de liderazgo y, gracias al trabajo de estos cinco años, España es un país respetado. Creo que es muy bueno que tengamos la capacidad de optar a puestos que son muy importantes, tanto el del MUS como el del BEI, que es clave para España y para Europa ahora y aún más en el futuro.

Volviendo a lo más inmediato, ¿qué le transmiten sus colegas del Ecofin respecto al próximo Gobierno de España? Entre Feijóo y Sánchez, ¿por cuál se decantan?

Todo apunta a que Feijóo no va a conseguir los apoyos necesarios y yo confío en que el presidente Sánchez sí tenga los apoyos suficientes para formar un gobierno cuanto antes. Todos los colegas del Ecofin están siguiendo muy de cerca cómo evoluciona la situación en España y todos los que hablan conmigo del tema lo que me transmiten es una gran confianza en que el presidente Sánchez lidere el próximo Gobierno. Eso da tranquilidad a los inversores, porque saben que somos un Gobierno serio y que hemos tenido una política económica responsable y, al mismo tiempo, que hemos liderado algunos de los debates más importantes de nuestro tiempo. España tiene un papel muy positivo en el ámbito internacional.

Si la investidura de Pedro Sánchez pasa por aprobar una amnistía para los condenados del pròces, ¿estaría ud. de acuerdo?

Ahora es el turno del señor Feijóo. Él es el que tendría que estar explicando qué quiere hacer con España y cuál es su visión para Cataluña. Pero lamentablemente se ha instalado en la oposición y, en lugar de su investidura, está organizando manifestaciones contra el presidente Sánchez, una cosa un poco sorprendente. Por lo que respecta a Cataluña, la actuación de nuestro Gobierno, y yo llevo cinco años y por tanto lo he vivido, ha sido de respeto escrupuloso de la Constitución y diálogo, concordia y recuperación de la convivencia. La Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la de 2018 cuando llegamos al Gobierno. Y en las elecciones generales, los catalanes han dicho claramente que no quieren volver atrás. Que quieren seguir en esa senda de diálogo, de concordia y de convivencia y una buena articulación territorial de nuestro país. Y eso es que lo que hemos estado haciendo y es la línea que tenemos que seguir en el futuro. El Gobierno seguirá en el respeto escrupuloso de la Constitución y el diálogo en Cataluña y la buena imbricación de todos los territorios de nuestro país.

En todo caso, ¿la situación de incertidumbre política tras las elecciones del 23-J puede retrasar la llegada de fondos europeos? ¿Se están dejando de lado proyectos tractores de Galicia, como insiste la Xunta?

Estamos trabajando intensamente para que no haya ningún retraso. Galicia está participando en todos los proyectos tractores, desde el automóvil hasta el agroalimentario. Está muy presente y las empresas gallegas están muy presentes y los fondos europeos están llegando al tejido productivo gallego. Por parte del Gobierno el compromiso con esta tierra es total. Yo lo que espero es que la Xunta gestione con agilidad los 1.400 millones de euros de los fondos europeos que les hemos transferido. El informe más reciente del Tribunal de Cuentas no era muy positivo y, dado que no hubo elecciones en Galicia este año, espero que estén acelerando y que cumplan los objetivos y los plazos. Y los proyectos son muchos: el hidrógeno verde, los proyectos del automóvil con Stellantis para el Perte del Vehículo Eléctrico, el proyecto Nós de la USC sobre Inteligencia Artificial en gallego... en el Perte naval están los astilleros en Vigo participando activamente. En el Perte de descarbonización de la industria pesada estoy segura de que Galicia va a tener un papel muy importante porque hay una industria que necesita esa modernización. Las empresas gallegas están participando muy activamente en todos los proyectos estratégicos financiados con los fondos europeos.

Hablando de sectores estratégicos, ¿la entrada de capital saudí en Telefónica cogió por sorpresa al Gobierno? ¿Comparte la propuesta de Yolanda Díaz de reforzar el control del Estado en empresas estratégicas como Telefónica?

El Gobierno no tenía información previa sobre este movimiento, pero lo que sí hemos hecho en estos cinco años es precisamente reforzar los instrumentos para poder proteger el interés estratégico y los sectores estratégicos. Telefónica es sin ninguna duda una empresa estratégica de nuestro país y, por tanto, lo que vamos a hacer es actuar con todo el rigor, analizar esta operación y utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar la protección de ese interés estratégico. Es lo que hemos hecho durante estos cinco años, reforzar los mecanismos de protección y aplicarlos con rigor y, al mismo tiempo, seguir atrayendo inversión extranjera, que es muy importante para nuestro país. España es un país serio, por eso atraemos tanta inversión extranjera y es lo que tenemos que seguir haciendo: aplicar los instrumentos con rigor, proteger nuestro interés estratégico y seguir atrayendo inversiones en este contexto.

"Esta cumbre es un hito histórico y marcará un antes y un después en la cooperación de la UE con América Latina"

Por primera vez, los ministros de Economía y Finanzas de la UE se van a reunir con los ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Va a suponer esta cumbre un punto de inflexión para el afianzamiento de esos lazos históricos y económicos entre Europa y América Latina?

Sin duda, sin duda. Ya hay un proceso que hemos puesto en marcha este último año que precisamente ha tenido un hito importante en marzo en Santaigo de Chile y tendrá su culminación en esta reunión de Santiago de Compostela y por eso le llamamos de Santiago a Santiago. Por primera vez vamos a identificar un conjunto de proyectos estratégicos en la región y vamos a aunar los esfuerzos no solo de la Unión Europea sino de todos los organismos multilaterales que van a estar aquí representados para que esos proyectos se materialicen y vamos a establecer una gobernanza para el seguimiento de la realización de esos proyectos. Son proyectos importantísimos de protección de la Amazonía, lucha contra el exceso de los argazos en el Caribe, la línea 2 del metro de Bogotá, los autobuses eléctricos en Costa Rica, el saneamiento de aguas, minería sostenible en México. Verdaderamente son proyectos muy trascendentales para impulsar el desarrollo en América Latina y el Caribe.

¿Vamos a ver anuncios concretos más allá de buenos deseos?

Por primera vez vamos a concretar la lista de proyectos, hay un compromiso de inversión de 45.000 millones de euros, de los que España aportará 9.400, por parte de la Unión Europea, vamos a establecer un proceso de gobernanza y de seguimiento y por tanto va a haber resultados tangibles. Estamos dando cumplimiento al mandato que nos dieron los líderes en la cumbre UE-CELAC del mes de julio. Ahí el presidente Sánchez lideró esa cumbre, se dio un mandato de que identificásemos los proyectos y que buscásemos la forma de financiarlos y eso es lo que vamos a acordar aquí en Santiago. Es un hito histórico y yo creo que sí va a marcar un antes y un después en la cooperación con América Latina.