En muchas ocasiones, no aprovechamos todas las ayudas y subvenciones que tenemos a nuestra disposición por simple desconocimiento: a veces, los canales donde se publica la información no coinciden con los que nosotros utilizamos, o simplemente no procesamos los datos cuando los recibimos.

El Gobierno pone en marca distintas campañas de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía la ayudas de la que puede beneficiarse. Para ello, puede utilizar como soporte desde la televisión, hasta los periódicos, pasando por las redes sociales. Pero, por mucho que persevere en su esfuerzo, muchas veces estamos tan ocupados o distraídos que no caemos en la oportunidad. El 'regalazo' del Imserso a los jubilados: están de enhorabuena La consecuencia principal de esto es que se nos pueden pasar los plazos y no llegar a tiempo a pedir cosas que pueden echarnos un buen cable. Por ejemplo, el pasado 2022, el Gobierno puso en marcha el llamado Bono Cultural Joven con el objetivo de dar una ayuda económica a los jóvenes que cumplen 18 para que puedan disfrutar de la oferta cultural del país. Con esta inversión, la Administración consigue además revitalizar un sector muy impactado por las consecuencias negativas de la pandemia del Coronavirus. La Seguridad Social avisa: a partir de octubre, cambio radical en las pensiones de jubilación Así, durante el primer año de la ayuda, el Bono Cultural Joven llegó tan solo a 281.000 jóvenes: un 57% del censo total que tenía derecho a él. Este año, el Gobierno ha intentado ampliar estos porcentajes para llegar a la máxima cantidad posible de destinatarios con diversas campañas de publicidad donde se anima a los ciudadanos nacidos en 2005 a solicitar esta subvención que puede utilizarse en suscripciones, libros, videojuegos, etc. ¡Si este año cumples 18, tienes el #BonoCulturalJoven!



Y mucha #cultura para disfrutar: teatro, cine, museos, libros, espectáculos, música, películas y series online...🎭🎞️🏛️📚📰🎤💃🎶



🚨 Solicítalo antes del 30 de septiembre en: https://t.co/wfh9EU27BW



A través de la cuenta oficial del Bono Cultural Joven en Twitter, el Gobierno ha recordado cuando expira la fecha para solicitar esta ayuda de 400€ al consumo de cultura: "¡Si este año cumples 18, tienes el Bono Cultural Joven. Y mucha cultura para disfrutar: teatro, cine, museos, libros, espectáculos, música, películas y series online. Solicítalo antes del 30 de septiembre".