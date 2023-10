La misma botella de 1 litro de aceite de oliva virgen extra marca Carbonell 100% Hojiblanca que en Alcampo cuesta 9 euros, se vende por 14,5 euros en Hipercor. Un 56% más. La garrafa de 5 litros de Maestros de Hojiblanca que sale por 41,5 euros en Alcampo, se eleva hasta rozar los 65 euros en Carrefour. Y el litro de virgen extra marca Cosur que está por 8 euros también en Alcampo, cuesta 12 euros en Hipercor. Son las diferencias de precio más drásticas que ha detectado Facua-Consumidores en Acción al comparar los lineales de 8 cadenas de supermercados en estos primeros días del mes de octubre, pero no las únicas.

"Si esto no es especulación, si esto es exclusivamente que los agricultores han subido precios que nos lo demuestren, pero es obvio que no, es obvio que se está especulando e incumpliendo la legislación, y que durante meses el Gobierno ha estado mirando hacia otro lado", ha disparado el secretario general de esta asociación, Ruben Sánchez, este jueves.

La entidad que representa lleva desde enero monitorizando las subidas de precio del lote de productos de alimentación básica, cuyo IVA redujo el Gobierno para tratar de contener la inflación y aliviar el gasto de las familias. Facua ha denunciado en repetidas ocasiones que muchos de estos precios, lejos de bajar, están subiendo, y que cada vez son más los artículos afectados. Ahora, el organismo se ha centrado en el caso del aceite en concreto, un sector en el que ha descubierto subidas de hasta el 75% en un mes y diferencias claras de precio en función del supermercado, lo que, según Sánchez, es un indicio de "especulación" y de "ilegalidades claras".

"Son subidas brutales que ponen de manifiesto que no solo se está especulando en el sector, no solo se están inflando los márgenes de beneficios, sino que se está vulnerando la legislación, porque todos los alimentos con el IVA rebajado tienen prohibida la aplicación de subidas de márgenes de beneficios en todas las fases de la cadena", ha recordado el mismo portavoz.

De acuerdo con los datos recabados en el análisis específico del aceite de oliva, cuatro de cada 10 precios han subido en octubre respecto a septiembre. Los que más, la gárrafa de plástico de 5 litros de virgen extra marca Carbonell de Carrefour, que se ha encarecido 27 euros (cuesta en torno a 65 euros, ahora); la garrafa de misma dimensión y variedad Picual Fuente Sierra de Alcampo, que pasa de los 23 euros a los 40 euros; y, en tercer lugar, la botella de 1 litro de plástico marca Carbonell de Hipercor, que en septiembre costaba 9 euros y ahora marca 14 euros.

Envasadoras y supermercados

"No tenemos muy claro si influye o no la marca en cuestión, porque creemos que la mayor decision sobre la evolución del precio la han tenido las propias cadenas de supermercado, teniendo en cuenta que una gran cadena aplica una subida enorme y hay cadenas que no han aplicado ninguna subida, incluso estamos detectando aceites que han bajado de precio en un supermercado y han subido en otros", ha aclarado Sánchez.

Así, este portavoz ha señalado directamente a supermercados y envasadoras, aunque ha puesto la mayor responsabilidad sobre el Gobierno, a quien acusa de no estar haciendo nada ante tal situación. "Lo que consideramos absolutamente inaceptable es que en una coyuntura donde está prohibido aplicar incrementos de márgenes, se aumenten y aquí nadie diga nada en el Gobierno", ha precisado.

En este sentido, el secretario general de Facua ha asegurado que ampliará la denuncia que tiene puesta ante el Ministerio de Consumo por las subidas de precio detectadas en productos teóricamente protegidos por la rebaja del IVA. Sánchez ha confesado, de todos modos, que todavía no ha recibido respuesta de la anterior denuncia, que trasladó a este departamento tras varios meses de centrar sus esfuerzos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que ésta dijera que no tenía competencias sobre esta cuestión.