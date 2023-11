El Banco de España, en su constante labor de velar por los derechos de los consumidores y la transparencia en el sector bancario, ha emitido una directriz categórica que prohíbe a las entidades financieras cobrar comisiones por realizar ingresos en efectivo en cuentas de las que el cliente no es titular. Esta importante medida busca garantizar que los usuarios no sean objeto de tarifas injustas y, al mismo tiempo, reafirma la importancia de la claridad en los contratos bancarios.

La normativa establece que, si un cliente se presenta en una sucursal bancaria para realizar un ingreso de efectivo en una cuenta que no le pertenece, el banco no puede imponerle ninguna comisión. Este servicio de caja se considera inherente al contrato de la cuenta y no puede ser objeto de remuneración independiente. En otras palabras, el Banco de España subraya que los bancos no están autorizados a cobrar ninguna tarifa por el simple acto de depositar dinero en una cuenta ajena.

La advertencia del Banco de España sobre esta practica de los bancos

El servicio de caja, que implica recibir depósitos en efectivo, se financia a través de la comisión de mantenimiento de la cuenta, la cual se cobra al titular de la misma de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Esto significa que si un tercero, ya sea una persona o un organismo, realiza un ingreso en efectivo en una cuenta que no le pertenece, la entidad bancaria no puede aplicar ninguna comisión, ni siquiera si el depositante especifica un concepto o información adicional en la operación.

La importancia de esta directriz se ve respaldada por una sentencia del Tribunal Supremo, concretamente la n.º 328/2022 de la Sala de lo Civil, emitida el 26 de abril. En dicha sentencia, se declara la nulidad de cualquier comisión por ingreso en efectivo realizado en una cuenta por terceras personas que soliciten la incorporación de información adicional en el campo "concepto" de la operación. Esto establece un precedente legal que refuerza la prohibición de cobrar comisiones en estas circunstancias.

La decisión del Banco de España y la sentencia del Tribunal Supremo refuerzan la protección de los consumidores y la transparencia en el sector bancario, garantizando que los clientes no sean sometidos a cargos injustos e innecesarios al realizar depósitos en efectivo en cuentas ajenas. Los bancos deben cumplir con esta normativa y garantizar que los contratos y las políticas de comisiones sean claros y coherentes con la regulación vigente.