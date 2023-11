La subida del Euribor ha supuesto un nuevo varapalo para el 4,2 millones de las hipotecas a tipo variable que actualmente se encuentran vigentes en España. Aunque el Banco Central Europeo decidió en su último pronunciamiento no volver a subir los tipos de interés, el indicador de referencia ha mantenido su tendencia al alza, asfixiando una vez más a las personas que firmaron un prestamo hipotecario que depende de las fluctuaciones del mercado.

El truco que muchos economistas han recomendado para las personas que se encuentran en esta situación, ahogadas por la subida de las cuotas de la hipoteca, consiste en subrogar la hipoteca. Es decir: transferir el préstamo hipotecario de una entidad a otra, manteniendo las condiciones originales del préstamo.

Pero, esta opción que parece tan sencilla, esconde una realidad que no es lo que parece. Según ha explicado la experta en banca Montse Cespedosa en el programa 'La Sexta XPLICA' de La Sexta: "ojo porque la banca subroga a quién le interesa. Porque subrogaciones no le interesa hacer porque debe asumir lo que muchas veces no se explica, los costes originales que pagó por esa hipoteca. Si tu firmaste en 2019 y el banco asume los costes de esa hipoteca y tú te la llevas a otro banco, a ese banco le va a llegar una facturita de la parte proporcional de esos gastos. Punto dos: al banco no le interesa subrogar una hipoteca porque primero de todo se va a dilatar en el tiempo, su banco si es un buen cliente le va a hacer un contraoferta y va a perder el timpo y terecero hay hipotecas que a la banca no le interesan. Por tanto, hay muchos hipotecados que están atrapados, que no pueden cambiar la hipoteca".

Por qué las personas quedan "prisioneras" de sus hipotecas

Montse, la experta en hipotecas, también ha desarrollado esta problemática en su canal de TikTok: "Muchos españoles son prisioneros de su hipoteca porque ante la subida del euribor no pueden cambiar su hipoteca de banco ni mejorar sus condiciones".

Según su criterio, "los principales errores a la hora de pedir una hipoteca son pedir una hipoteca a cuarenta años cuando la mayoría de las entidades los hace a un máximo de treinta. Si firmaste una hipoteca de 40 años y te quedan menos de 30 es imposible cambiar de banco salvo que reduzcas los años que te quedan de capital pendiente. Por lo tanto, aumentará la cuota".

Además "las hipotecas firmadas al 90 o al 100 × 100 del valor de tasación, que todavía no han cubierto ese 80 % máximo que es condición para poder realizar un cambio de banco".

Tampoco sería sencillo obtener una subrogación de la hipoteca en "hipotecas por debajo de 50.000 euros" ni con la "contratación de muchos préstamos personales que han minado el ratio de endeudamiento una vez firmada la hipoteca, con lo que hacen que el ratio de endeudamiento sea imposible de valorar".