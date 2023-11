En los últimos meses, Hacienda ha dado un paso gigante en su vigilancia sobre los contribuyentes aprovechando la implementación de novedosas herramientas de análisis masivo y control telefónico según ha destacado el medio Expansión, que ha puesto de manifiesto la intensificación de la supervisión fiscal en España.

Según el abogado Andrés Millán (conocido en redes sociales por su canal Lawtips), la Agencia Tributaria ha escalado su capacidad de control, particularmente en lo que respecta a los cambios de residencia fiscal. Millán advierte: "Ojo con los cambios de residencia fiscal porque la Agencia Tributaria ha intensificado su control utilizando herramientas de análisis masivos de datos."

Importante cambio en Hacienda

Dentro de estas herramientas de análisis masivos de datos, la Agencia Tributaria ha ampliado su alcance a diversas áreas de la vida cotidiana de los contribuyentes. Entre los datos que están siendo objeto de escrutinio se encuentran multas a vehículos, transacciones con tarjetas de crédito, actividad en redes sociales, movimientos bancarios, geolocalización a través de dispositivos móviles, suministros del hogar, pasaportes, así como entradas y salidas del país.

El requisito fundamental de permanecer en territorio español durante al menos 183 días al año para determinar la residencia fiscal está siendo meticulosamente verificado mediante estas herramientas. La Agencia Tributaria utiliza estos datos para asegurarse de que los contribuyentes cumplen con esta condición, fundamental para el establecimiento de la residencia fiscal.

Pero la vigilancia no se detiene allí. Además de la temporalidad en el país, la Agencia Tributaria está analizando el núcleo de intereses económicos y el núcleo familiar de los contribuyentes. "Dónde está tu mujer, tu marido, hijos, etc.", destaca Millán. Esta información se ha vuelto crucial para determinar no solo la ubicación física de los contribuyentes, sino también sus lazos económicos y familiares, elementos que están siendo considerados de manera integral en la evaluación de la residencia fiscal.

Este aumento en la vigilancia ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la legalidad de estas prácticas. Mientras que la Agencia Tributaria busca fortalecer sus mecanismos de control, los contribuyentes se ven enfrentados a una realidad en la que cada aspecto de su vida financiera y personal puede ser escrutado por las autoridades fiscales.