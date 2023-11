El Gobierno aprobó a principios de este 2023 un Real Decreto Ley por el que se adoptaban medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En él se incluía una subida extraordinaria del 15% para estos subsidios del Estado. Además, desaparecerá esta 'paguilla' que se recibía en el mes de enero.

El 2024 será un buen año para las pensiones porque al fin se pondrá en marcha la reforma del ministro José Luis Escrivá. Con esta nueva ley, el Gobierno quiere aumentar progresivamente las bases de cotización para así proteger a las personas más vulnerables. Desde el próximo año hasta el 2027, los subsidios subirán hasta un 70% con respecto a su valor actual.

Según el propio ministro, esto permitirá que las pensiones sean sostenibles hasta el 2050, porque la edad de jubilación se retrasará hasta los 67 años lo que permitirá mayor cotización a la reserva de estas pagas. Sin embargo, muchos sectores creen que ante el gran número de personas en edad de jubilación que se avecina, esta deberá subir más.

Sin embargo, desde enero los pensionistas también perderán algunos de sus derechos. Entre los cambios más importantes se encuentra el fin de esta medida extraordinaria del gobierno y del ingreso compensatorio que compensaba la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. A partir de ahora, esos dos complementos serán sustituidos por otros pagos que comenzarán a hacerse efectivos en dos meses.

Atención las personas que cobren el Ingreso Mínimo

La suspensión del ingreso extraordinario del 15% afectará a quienes reciban una pensión no contributiva de jubilación e invalidez y a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta medida ha estado vigente desde julio de este año y tendrá su fin el 31 de diciembre. Por el momento, el Gobierno no se plantea ninguna prórroga, aunque no se descarta que se incluyan nuevas medidas para combatir la subida de la inflación.

Estos subsidios cuentan con una cuantía inferior, situándose entre los 6.784,54 euros anuales, 484,61 euros al mes, y los 1.696,14 euros anuales 121,15 euros al mes. En el caso de ser por invalidez y tener un grado de discapacidad igual o superior al 75%, la cuantía será de 10.176,81 euros 726,91 euros al mes. Estas se cobran en 14 pagas y ya va incluido el incremento del 15%. A partir del año que viene se notará un claro descenso motivado principalmente por el fin de la ayuda extra.

No todo es malo para ellos, porque por fortuna para las personas que tengan este ingreso, desde el 2024 sus pensiones no contributivas subirán de la siguiente manera:

2024: 521,42 euros al mes o 7.3000 euros anuales.

2025: 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales.

2026: 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales.

2027: 592 euros al mes u 8.250 euros anuales.

Una 'paguilla' más eficaz

Otro de los cambios importantes que se notarán en enero de 2024 será que no cobren la tradicional 'paguilla' para compensar la subida de la inflación. Esto se convertía en el nivelador que contrarrestaba la diferencia entre lo que realmente habían subido los precios y la estimación realizada por el Ejecutivo. Sin embargo, ahora se aplicará un método más eficaz calculando esta subida anual conforme al IPC interanual que se conocerá en diciembre. En los últimos dos años tampoco se hizo este ingreso extra, pero se repartió en un pago prorrateado durante los 12 meses para así compensar la inflación anual registrada.

Si PSOE y Sumar consiguen formar gobierno, como parece que será finalmente, se están planteando más medidas para solucionar la difícil situación económica por la que pasan los pensionistas. Además, muchas comunidades autónomas cuentan con ayudas especiales para estas personas y cuya información está disponible en el portal regional particular.