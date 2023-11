La nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales pactada por el PSOE y Sumar es uno de los puntos más espinosos en el acuerdo de coalición para formar gobierno. Esta medida, que solo entrará en vigor si Pedro Sánchez reúne los apoyos necesarios para formar gobierno, ha sido sorprendente para todos porque es un cambio que nadie se esperaba. La reducción no repercutirá en el salario de los trabajadores, sin embargo, hará que aumente.

Se calcula que el nuevo horario beneficiará a más de 12 millones de personas del sector privado que aún tiene que trabajar 40 horas a la semana. Un 16,7% de los empleados privados ya disfrutan de una jornada de 37,5 horas o inferior. La propuesta se llevaría a cabo de manera progresiva.

En 2024 se propondrá una jornada máxima de 38,5 horas, y en 2025 se consolidaría en las 37,5 horas semanales. Los afectados tendrán un recorte de 150 horas semanales pasando de las 1.950 actuales a las 1.800 al año que proponen ambos partidos.

El plan de ambos partidos ha gustado a los sindicatos, ya que se mantendría el mismo salario a pesar de la bajada en el horario. Saldrían beneficiados tanto trabajadores a tiempo completo como empleados a media jornada, que notarán un cambio en su sueldo.

Aumenta el valor de tus horas

La nueva jornada laboral no provocará una reducción del sueldo, todo lo contrario, tu salario mensual no cambiará, pero el valor de tus horas trabajadas será mayor. De este modo, el 50% de la jornada serán ahora unas 18 horas, en lugar de las 20 actuales. Un contrato de 20 horas ahora mismo, representaría un 53,3% del nuevo horario en caso de que se aprobase. Todo son beneficios a pesar del recelo de la patronal que no ve bien la modificación que podría llevar a cabo el ejecutivo.

El Salario Mínimo Interprofesional tampoco cambiaría, ya que se contabilizaría con el mismo sistema que lo anterior. El SMI está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, 15.120 euros brutos anuales. Con las pagas extra, asciende hasta los 1.260 euros brutos mensuales. El valor de cada hora con el actual sistema es de 8,45 euros, pero con el nuevo subiría a los 9,04 euros.