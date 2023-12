El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes perdiendo la cota de los 10.200 puntos, al bajar un 0,25% y situarse en los 10.198 enteros, con la vista ya puesta en la diversas reuniones de bancos centrales que tendrán lugar esta semana.

El miércoles tendrá lugar la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mientras que el jueves se celebrarán los cónclaves del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.

Aunque un segmento minoritario de inversores cree que los bancos centrales podrían aplicar una primera bajada de tipos, esta idea no es compartida por los analistas de Renta 4. Creen que los tipos han podido tocar techo, pero no prevén una "pronta e intensa" bajada de tipos, puesto que consideran que aún "no se puede cantar victoria" en lo referente al control de la inflación.

De hecho, mañana martes se publicarán los datos de inflación en Estados Unidos, donde el mercado descuenta una caída al 3,1% y que la subyacente se sitúe en el 4%.

En este contexto, la mayoría de valores ha cerrado la sesión de este lunes en 'rojo', liderados por Acciona Energías Renovables (-4,75%), Solaria (-2,52%), Acciona (-2,47%), Indra (-2,39%), Unicaja (-1,73%), Sacyr (-1,71%), IAG (-1,57%), y Redeia (-1,54%).

Del lado contrario, Meliá ha liderado los valores alcistas (+1,06%), por delante de ArcelorMittal (+0,91%), Merlin (+0,83%), Inditex (+0,74%), y Banco Sabadell (+0,65%).

Respecto al resto de principales bolsas europeas, el FTSE 100 británico ha caído 0,13%, mientras que el CAC 40 francés ha avanzado un 0,33%; el DAX alemán ha progresado un 0,21%; y el FTSE MIB italiano se ha impulsado un 0,07%.

De su lado, el petróleo ha manenido su senda bajista. Así, al cierre de la sesión bursátil europea el barril de Brent se situaba en 75,7 dólares, un 0,16% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía un 0,25%, hasta los 71,06 dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha caído hasta el 3,301%, desde el 3,300% registrado al cierre del viernes. En este sentido, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha avanzado seis décimas, hsata los 103 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta situarse en 1,0747 'billetes verdes' por cada unidad de la divisa comunitaria.