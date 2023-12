El pasado 19 de diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 6/2023 por el que "se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo".

Entre los relevantes cambios que ha traído esta nueva Ley de Función Pública para los colectivos como los funcionarios está la "evaluación por desempeño": una nueva medida que se introducirá en las carreras de las personas que trabajan para el Estado y que servirá para ofrecer refuerzos y formaciones a aquellas personas que no alcancen los mínimos dentro del desempeño de su trabajo.

Según han informado desde el Gobierno, en ningún caso esta evaluación del desempeño supondrá la "pérdida de la condición de funcionario para quienes no la superen" y siempre "se plantean en positivo".

Cambios en la oposición para 2024

Otro de los puntos importantes que toca la nueva Ley de Función Pública es el que atañe a los procesos de selección de personal para la Administración General del Estado. Dentro de las mejoras que incluye la modificación de esta Ley está el objetivo de hacer más rápidos los procesos detrás de las Ofertas de Empleo Público (OPE).

Las Ofertas de Empleo Público comprenden desde las convocatorias para trabajar de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Unión Europea, los puestos en el exterior de organismos nacionales y las administraciones locales como diputaciones provinciales, ayuntamientos de capitales de provincia, ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y ayuntamientos que convoquen al menos 3 plazas independiente del número de habitantes censados en el municipio.

Este tipo de ofertas de trabajo se publican una vez al año, pero existe una importante diferencia entre el momento en que salen en el BOE y el momento en que se ejecutan. Uno de los objetivos de la nueva ley es reducir este margen, y propiciar que las plazas que se saquen se convoquen en el mismo año y se ejecuten en un máximo de dos desde que se lanzaron.

Otro de los cambios que va a provocar la nueva regulación de las oposiciones es que el proceso no va a poder durar más de un año y que las plazas que no queden cubiertas en la convocatoria podrán reconvocarse si no han pasado tres años entre que se publica la oferta.

También está previsto que se desarrolle un modelo de selección que debe pivotar sobre cuatro ejes: "la definición de la dimensión objetiva de la selección, en cuanto a los perfiles y competencias profesionales; la agilidad y la eficiencia de los procesos selectivos, buscando además la adecuación entre las pruebas y las funciones a desarrollar; la remoción de obstáculos económicos y sociales en el acceso al empleo público; y la profesionalización de los tribunales de selección".

Este último punto, el de la profesionalización de los tribunales de selección, es otra de las grandes novedades que afectan a los opositores de la nueva Ley.