Siempre recordaremos el año 2023 como uno de los más duros para las economías familiares: aunque los niveles de paro y el número de contratos indefinidos no han dejado de mejorar, la inflación y la subida de las cuotas hipotecarias a causa del euríbor no ha dejado de asfixiar a los hogares que mes a mes se han visto con mayores dificultades para gestionar unos sueldos que no suben a la par que el resto de indicadores.

Respecto a las cuotas de las hipotecas, dependientes del euríbor, muchas personas se preguntan qué va a ocurrir en 2024 después de haber subido uno de los años más crudos. Tras un 2020 en que el porcentaje de hipotecas a tipo fijo y variable practicamente se equiparó gracias a los bajos tipos interés, a fecha de septiembre de 2023 nos encontramos con un 45,4% de hipotecas a tipo variable según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Una de las grandes preguntas sobre las hipotecas se refiere en realidad a cómo se van a comportar los tipos de interés durante el próximo año. Este 2023, al cierre del mes de noviembre, se registro un 4,03%: un valor ligeramente por debajo a los meses de octubre y noviembre, en los que se concluyó con un 4,16% y un 4,149% en octubre y septiembre respectivamente. La previsión del euríbor para el próximo año Los resultados del euríbor durante los meses pasados van a repercutir en la próxima actualización de las hipotecas a tipo variable, que verán una nueva subida de las cuotas en respuesta al crecimiento de los índices anteriores. Según las previsiones de Miquel Riera, experto en hipotecas de la plataforma HelpMyCash, si se mantiene la tendencia actual, "es probable que los clientes con revisión semanal en diciembre o en enero del año que viene ya empiecen a pagar cuotas más baratas" y que "los que tengan su actualización anual a partir del segundo trimestre de 2024 también veán bajadas". La fecha que estima el especialista hipotecario es abril de 2023 "siendo generosos". Por otra parte, el influencer y abogado Andrés Millán, divulgador a través de la cuenta Lawtips en distintas redes sociales explica que de cara a 2024, si tenemos previsión de firmar una hipoteca, deberíamos apostar por el tipo fijo: "Las cuotas mensuales van a ser siempre las mismas y vas a evitar incertidumbres, pudiendo así planificar tus finanzas". Según Millán "te ofrece máxima seguridad, ya que no existe riesgo de que el tipo de interés se modifique. El Euríbor y otros índices externos se ven muy afectados por los bancos centrales, la inflación y otras variables macroeconómicas que no podemos predecir. No podemos saber lo que va a pasar en el futuro, para bien o para mal".