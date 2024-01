El mercado del alquiler en España está en números nunca vistos. Según los datos del portal Idealista, el precio del metro cuadrado en diciembre de 2023 se situó en 12,1 euros el metro cuadrado: un 1,9% más que el mes anterior y un 10,1% más que en diciembre de 2022.

A pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno para intentar contener la escalada de los precios de los alquileres, la subida está disparada y parece no tener un fin próximo en el horizonte, dificultando el acceso a la vivienda a muchas personas que buscan un hogar para vivir.

Entre las causas de por qué se encuentra tan tensionado el precio del alquiler podemos encontrar el incremento de alquileres de uso vacacional, la escasez de viviendas nuevas, la dificultad para comprar una vivienda y, en general, por el aumento de la demanda según explican desde el portal Globaliza.

Ayudas al alquiler para mayores de 65 años

La dificultad para alquilar una vivienda afecta a los más jóvenes, que se encuentran en proceso de emanciparse de sus padres y en muchas ocasiones tienen que compartir piso con otras personas para poder salir de sus hogares parentales.

Pero no son los únicos que encuentran dificultades para arrendar una vivienda: los mayores de 65 años son otro colectivo vulnerable que, aunque estadísticamente tiene un mayor porcentaje de vivienda en posesión, también puede verse en la situación por un motivo u otro de buscar una vivienda para alquilar.

Como solución a estas dificultades, la Seguridad Social ofrece una importante ayuda de hasta 525 euros destinada a aquellas personas que cobran una pensión no contributiva para que puedan alquilar una vivienda.

Esta prestación, desconocida por muchas personas, asciende hasta un total de 43,75 euros al mes y se regula por el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Requisitos para pedir la ayuda al alquiler

Los principales requisitos para cobrar la ayuda del alquiler para mayores de 65 años son no tener una casa en propiedad, no ser titular de otro contrato de alquiler; no estar casado o tener un parentesco cercano con el propietario o propietaria de una vivienda y hacer de la vivienda alquilada la residencia habitual (es decir, vivir en ella durante al menos 180 días al año).