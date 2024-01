El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido "prudencia" ante la situación por la que atraviesa Grifols tras el informe publicado este martes por Gotham City Research, en el que considera que la firma española es una empresa "muy apalancada" y que "manipula la deuda declarada" -

"Yo creo que aquí, prudencia, a la espera también de lo que nos pueda decir en este caso la Comisión Nacional de Mercado de los Valores (CNMV) para tener una visión más clara", ha afirmado el nuevo titular de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este contexto, la CNMV está analizando el informe publicado este martes por la firma bajista sobre Grifols. "Estamos analizando el informe y en contacto con la empresa. Estudiaremos lo que dice esa firma 'research' y recabaremos los datos que sean precisos", han afirmado a Europa Press en fuentes del supervisor.

De su lado, la farmacéutica ha emitido un comunicado a la CNMV en el que ha negado "categóricamente" cualquier acusación de prácticas contables o de información "erróneas" de sus estados financieros consolidados.

"Como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información erróneas de nuestros estados financieros consolidados", ha detallado la compañía.

En concreto, la firma de análisis Gotham City Research, el inversor bajista que en 2014 desencadenó con un informe el escándalo de Gowex, ha fijado su punto de mira en Grifols, a la que acusa de manipular sus ratios de deuda y el resultado bruto de explotación (Ebitda) para reducir artificialmente el apalancamiento, por lo que advierte de que sus acciones serían "no invertibles".

"Gotham City Research cree que las acciones de Grifols no son invertibles y probablemente no valgan nada", concluye la controvertida firma en un informe publicado antes de la apertura de la Bolsa de Madrid, en el que estima, según sus cálculos de Ebitda, deuda y apalancamiento, que las acciones de Grifols "están sobrevaloradas entre un 34% y un 75%", asumiendo que los gastos por intereses de Grifols no aumentan debido a la situación de mayor apalancamiento.

De este modo, Gotham City apunta que, si el mercado modifica los tipos de interés de Grifols para reflejar un mayor apalancamiento, entonces los pagos de intereses aumentarían.

En su informe, la firma dedica una buena parte de su argumentación a la "tunelización" de operaciones, lo que se define como la transferencia de activos y beneficios fuera de las empresas en beneficio de quienes las controlan.

A este respecto, Gotham señala que, mientras que en términos legales, esta operativa puede ser legal o ilegal dependiendo de las jurisdicciones, existe un amplio consenso en que "no es ética". De tal modo, mientras que algunos Estados imponen sanciones penales por la 'tunelización', otros prevén únicamente acciones civiles y otros no imponen ninguna sanción.

En este sentido, el 'hedge fund' hace hincapié en la relación entre Grifols y Scranton Enterprises, un vehículo inversor de la familia Grifols, señalando que Grifols consolida completamente tanto Haema como BPC Plasma, pese a poseer el 0% de cada compañía, mientras que Scranton Enterprises también consolida completamente ambas empresas, al igual que Grifols.

A este respecto, recuerda que Grifols compró Biotest (BPC Plasma) y Haema en 2018 por 286 millones de dólares (261 millones de euros) y 220 millones de euros respectivamente, para el 28 de diciembre de ese mismo año y sólo un día hábil antes de cerrar el año fiscal de Grifols, venderlas a Scranton por el mismo precio.