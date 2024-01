Bruselas acepta los compromisos de Renfe para liberalizar la venta de billetes

La Comisión Europea ha aceptado los “compromisos jurídicamente vinculantes” ofrecidos por Renfe para abrir a la competencia la venta de billetes por internet. El operador ferroviario español se ha comprometido a suministrar a las plataformas competidoras, que venden billetes, todo su contenido así como datos en tiempo real relativos a sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros. Estos compromisos resuelven las “reservas preliminares” de competencia planteadas hace casi un año por Bruselas.

“La decisión adoptada hoy abre a la competencia la venta de billetes en línea en España. A partir de ahora, las plataformas independientes de venta de billetes tendrán acceso a toda la información necesaria para innovar y competir eficazmente con los canales de distribución en línea de Renfe”, ha celebrado la vicepresidenta ejecutiva y responsable de competencia de la Comisión, Margrethe Vestager. Según la danesa, la decisión es “crucial” para que haya unos servicios ferroviarios “más asequibles” y un transporte más “respetuoso” con el medio ambiente.

Fue en abril de 2023 cuando la Comisión Europea lanzó una investigación formal sobre Renfe ante la sospecha de que la compañía podía haber abusado de su posición dominante en el mercado español del transporte ferroviario de pasajeros al negarse a proporcionar a las plataformas de venta de billetes competidoras el contenido completo de su gama de billetes, descuentos y características así como datos en tiempo real (previos al viaje, durante el viaje o posteriores al viaje) relacionados con sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros

La Comisión llegó a la conclusión con carácter preliminar de que la negativa de Renfe podría haber impedido a las plataformas rivales competir con los canales digitales directos propios de Renfe, en detrimento de los consumidores. Este comportamiento, según Bruselas, podría infringir las normas de competencia de la UE, que prohíben el abuso de posición dominante.

Batería de compromisos

Para dar respuesta a las dudas de Bruselas, Renfe ofreció un paquete de compromisos. Entre el 26 de junio y el 8 de agosto de 2023, la Comisión sometió a prueba esos compromisos y consultó a todos los terceros interesados para comprobar si despejarían los problemas en materia de competencia. A la luz del resultado de esta prueba de mercado, Renfe modificó los compromisos inicialmente propuestos y ofreció varias respuestas.

En primer lugar, poner a disposición de las plataformas de venta de billetes de terceros todos los contenidos actuales y futuros y los datos en tiempo real mostrados en cualquiera de sus propios canales en línea. Este compromiso se hará efectivo a más tardar el 29 de febrero de 2024, con algunas excepciones limitadas. La lista de compromisos también incluye exigir a las plataformas de venta de billetes de terceros un coeficiente medio mensual máximo de consultas-reservas que es la relación entre el número de consultas relacionadas con la venta de realizadas al sistema de venta de billetes de Renfe y el número de ventas reales realizadas durante un período de tiempo determinado.

Suspensión temporal

Renfe solo podrá suspender temporalmente el acceso de una plataforma competidora a su sistema de ventas únicamente si superara el coeficiente máximo de consultas-reservas aplicable, algo que afectaría negativamente al sistema de ventas de Renfe o amenazaría inmediatamente con obstaculizar la venta de billetes de esa compañía. Según Bruselas, este mecanismo garantiza de forma efectiva que Renfe pueda funcionar sin soluciones de continuidad, preservando al mismo tiempo la competitividad de las plataformas de venta de billetes de terceros. El operador también tendrá que garantizar una tasa de error -la relación entre el número de solicitudes de reserva fallidas y el total de solicitudes de reserva- que no podrá superar el 4% en 2024 y el 1% desde 2025.

El acuerdo también incluye una cláusula de no elusión por la que Renfe se compromete a no utilizar medidas técnicas o comerciales desleales, no razonables o discriminatorias que impidan u obstaculicen el acceso y la distribución del contenido y los datos en tiempo real de Renfe. Los compromisos permanecerán en vigor por tiempo indefinido. Su cumplimiento lo vigilará un administrador encargado de la supervisión designado por Renfe, que informará a la Comisión durante un período de diez años.