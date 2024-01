Alegría para las personas sin trabajo: el SEPE regala 10.000 euros

El subsidio por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha estado en el foco mediático en las últimas semanas: por sus particularidades, se trata de una de las ayudas más controvertidas, especialmente en el contexto de precariedad y dificultades económicas que sufren los trabajadores en España, especialmente los mayores de 52 años y los jóvenes: que tiene una de las tasas de paro más altas de toda la Unión Europea.

Lo normal siempre ha sido tener que esperar a cotizar 360 días para poder cobrar el subsidio del paro pero, para todas aquellas personas que no han alcanzado estos días trabajados, el SEPE ofrece una posibilidad: una ayuda gracias a la que muchas personas que no tienen acceso a su cotización por desempleo pueden utilizar para sostenerse durante el tiempo que tardan en encontrar su próximo empleo.

Si no existiera esta opción, serían muchas las personas que no tendrían como pagar la comida, las facturas o incluso la hipoteca o el alquiler. En cualquier caso la cuantía del subsidio por desempleo, de tan solo 480 euros al mes, no da para mucho más que para subsistir: especialmente en un contexto donde la inflación no para de incrementar los precios de todos los productos básicos, desde la comida hasta los alquileres pasando por las comisiones hipotecarias.

El 'regalo' de 10.000 a las personas que no tienen trabajo

La red de seguridad pública para aquellas personas que no han cotizado lo suficiente es la conocida como 'paguilla': un subsidio que aporta hasta 10.080 euros que supone una inversión imprescindible por parte del estado para evitar la exclusión social y cubrir a los ciudadanos y ciudadanas durante el periodo de tiempo en el que se encuentran buscando un nuevo empleo.

Para poder disfrutar de este subsidio, los contribuyentes deben haber aportado un mínimo de 180 días a la Seguridad Social o 90 días si tienen cargas familiares. Además de esto, las personas que solicitan el subsidio tienen que estar inscritas como demandantes de empleo como mínimo durante un mes.

Los 10.080 euros que la Seguridad Social concede a los parados se distribuyen en hasta 29 mensualidades (un poco más de dos años) en los que se ingresa el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido como IPREM, que actualmente se corresponde con 480 euros (240 euros en el caso de las personas que hayan estado trabajando a media jornada).

La cantidad de meses que se puede estar disfrutando de esta ayuda depende, en buena medida, de cuántos meses se haya estado trabajando: de 2 a 5 meses, cobrarán el equivalente a lo que hayan trabajado; a partir de 6 meses, tendrán derecho a medio año con la opción de ampliar a 21 meses.