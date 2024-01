Niño Becerra mete caña a los jóvenes españoles como nadie lo ha hecho hasta ahora: "Sois de una forma..."

El divulgador y catedrático de economía, Niño Becerra, ha dejado un impactante recado a la juventud española. Con su alegato, el experto ha dado un punto de vista más técnico sobre cuál es la situación de este grupo demográfico en nuestro país: una de las más afectadas por el paro juvenil en toda Europa.

El pesimismo que impera entre las personas menores de 35 años, cuyo escaso poder adquisitivo no llega ni para alquilar una vivienda y salir de casa de sus padres. ha permeado en escuelas y universidades: una situación que Niño Becerra ha comentado con otra profesora, según ha expuesto en un artículo para su blog.

En el texto Niño Becerra interpreta que la falta de perspectiva de futuro provocada por las malas condiciones económicas que han enfrentado las generaciones anteriores, han hecho que la llamada 'generación z' se encuentre sin motivación ni interés por el futuro: "De alguna manera son conscientes de que son escasamente necesarias/os para el modelo socioeconómico y por ello la revolución que por el momento histórico les tocaría hacer no será la toma de ninguna Bastilla sino la desconexión del entorno, probablemente en algún metaverso".

Un joven pide consejo a Niño Becerra tras leer su impactante artículo

A raíz de esta reflexión, el economista (según cuenta en su cuenta de X) ha recibido el correo de un joven estudiante que le pide consejo para no caer en las mismas dinámicas que el resto de su generación. Lejos de recibir una respuesta alentadora, al chaval le ha caído un jarro de agua fría con la nueva reflexión de Niño Becerra.

Ni corto ni perezoso, el economista le ha aconsejado que si se considera bueno en lo que está estudiando que se marche de España, ya que aquí no ve ningún futuro: "Si eres muy bueno en lo que estás estudiando, y no me refiero solo a tener un muy buen expediente académico si no a que tengas ganas de profundizar por tu cuenta en tu materia e ir a más, ves dando voces por Europa en centros universitarios y empresas para ampliar tus estudios y hacer prácticas. Y vete: España, salvo zonas muy concretas y en materias muy específicas entre las que no está la materia que estás estudiando, pienso que no tiene futuro".

4/7. Probablemente no vuelvas nunca, pero creo que es lo que hay. Si eres un alumno normal, con inquietudes normales y no destacas en nada, no sé qué decirte. Repara que en mi texto pongo el acento en las expectativas: las de vuestra Generación son limitadísimas — Santiago Niño (@sninobecerra) January 20, 2024

Como un baño negro de realidad, Niño Becerra le ha augurado que "probablemente no vuelvas nunca, pero creo que es lo que hay. Si eres un alumno normal, con inquietudes normales y no destacas en nada, no sé qué decirte. Repara que en mi texto pongo el acento en las expectativas: las de vuestra Generación son limitadísimas porque existe un exceso creciente de población activa que va a ir a más debido a la tecnología, y evidentemente no me estoy refiriendo a ChatGPT. Y esas expectativas limitadas desincentivan y desmotivan.

Pero el último palo ha venido desde el ámbito de la política: "y encima sois de una forma de ser (la GEN Y también es así) que no protestáis: en España el desempleo juvenil es del 26%. Deberíais estar montando cada día una manifestación, pacífica, evidentemente en la calle principal de la ciudad en que residáis exigiendo orientación y políticas que os ayuden".