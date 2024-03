El Gobierno navarro abrirá diligencias contra los responsables del intento de asalto al Parlamento de Navarra

Agentes de la Policía Foral han cargado contra algunos agricultores que se habían congregado en la parte trasera del Parlamento de Navarra para increpar a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y otros representantes políticos a su salida del edificio.

Finalizada la sesión del pleno del Parlamento en la que se han aprobado los Presupuestos Generales de Navarra para 2024, varios agricultores, que se han concentrado en el exterior de la Cámara durante todo el día, se han colocado tanto en la salida frontal del edificio como en la trasera, donde está el acceso al garaje, para pitar e increpar a los representantes políticos cuando abandonaran la Cámara foral.

La Policía Foral ha dispuesto un cordón policial en ambos espacios para que los congregados se situasen al otro lado de la acera, viviéndose algún momento de tensión. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha salido pasadas las 15 horas por una puerta trasera del Parlamento foral donde le esperaba su coche. Al darse cuenta, algunos agricultores le han pitado.

Posteriormente, se han colocado cerca de la salida del garaje y han increpado e insultado a algunos representantes parlamentarios que salían con sus coches. Algunos han intentado perseguir a los coches, momento en el que agentes de la Policía Foral han cargado contra los agricultores.

Además, sobre las 15.30 horas, los agricultores han ido retirando los tractores que, durante toda la mañana, se han colocado alrededor del edificio de la Cámara foral y en el Paseo Sarasate.

No ha sido el único altercado vivido esta jornada, que arracancaba con tensión inusitada en el pleno del Parlamento de Navarra y en los alrededores del Legislativo foral. Decenas de agricultores navarros han cortado el tráfico y han intentado irrumpir por la fuerza este jueves en el hemiciclo durante el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, pero la Policía Foral lo ha impedido. Los agentes han identificado de momento a 12 personas relacionadas con el intento de asalto, a las que se abrirán diligencias "por desórdenes públicos", aunque aún se desconoce si serán penales o administrativas.

"Se han recogido imágenes, se han grabado acciones y se analizarán con todo el detalle que procede, analizando si están incursos dentro de la tipificación que corresponda", ha explicado la consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López.

El pleno sobre el proyecto de ley foral ha quedado condicionado por el intento de asalto. La mayoría de los grupos han rechazado la petición de mantener una reunión hoy con representantes del movimiento 6F a tenor de lo acontecido y al considerar que la tramitación de las Cuentas era prioritaria.

Los agricultores se han concentrado desde primera hora del jueves frente al Parlamento foral. Iniciado el debate, han cruzado desde el Paseo de Sarasate hacia la sede del Legislativo, cortando el tráfico y tratando de acceder al Parlamento, pero la Policía Foral ha intervenido. Se han vivido momentos de tensión en los que los agentes han tenido que hacer uso de las porras. Posteriormente, la situación se ha tranquilizado, aunque el tráfico ha permanecido cortado.

En el debate de Presupuestos se habían presentado dos enmiendas 'in voce' relativas a la situación de los agricultores, una de UPN y otra de los socios de Gobierno.

Los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu han rechazado dar trámite a la enmienda de UPN que buscaba "acercar" la fiscalidad de los agricultores de Navarra a los de Álava.

Sí se ha admitido a trámite la de los socios de Gobierno, que contempla la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023 para compensar pérdidas de ingresos de la actividad.

El revuelo ocurría en el momento en el que iba a intervenir el portavoz socialista en el pleno del Legislativo después de que se supiera que la Cámara no había admitido a trámite la enmienda de UPN que recogía sus demandas. Varios agricultores han seguido el inicio del debate desde la tribuna de invitados y han respondido con aplausos la intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, por lo que han sido advertidos por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien les ha indicado que no se permitían ese tipo de expresiones.

A continuación ha llegado el turno del portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, cuyas primeras palabras han sido recibidas con enfado por los agricultores, que han abandonado la tribuna, mientras desde el exterior un grupo intentaba acceder a la Cámara.

Solicitud de reunión con los grupos

Los agricultores han querido reunirse con los grupos parlamentarios, en un escenario de franca agitación en el hemiciclo, pero la mayoría de los grupos lo han rechazado. Miembros tanto del Gobierno como del Parlamento consideran que es "muy grave" lo que ha ocurrido a las puertas de la Cámara.

Entre los manifestantes ha estado Salvador Moreno, portavoz del grupo durante las negociaciones con el Gobierno de Navarra, además de otros cargos como el alcalde de Lazagurría, de UPN, entre otros. También ha estado en contacto con los agricultores el parlamentario regionalista Miguel Bujanda, agricultor de la zona de Estella y muy cercano al movimiento.

La plataforma ha señalado que "se ha llegado a un momento de tensión que nunca hemos deseado" al haber "intentado entrar al Parlamento sin autorización" y haber "forcejeado con las fuerzas del orden público". "Pedimos disculpas tanto a las fuerzas del orden público por intentar entrar y haber forcejeado con ellos, como a la institución por haber intentado entrar sin autorización", ha indicado.

En el exterior de la Cámara se ha desplegado un importante dispositivo policial, con presencia de escoltas y agentes pendientes de mantener el orden. Algunos de los agricultores que habían entrado de manera ordenada y pacífica al inicio de la sesión plenaria y que no han podido salir tras el intento de asalto han vuelto a seguir el pleno, si bien se les ha impedido entrar al salón con camisetas de protesta.

"Desde el Parlamento se va a dar entrada a 4 representantes de la plataforma para que escuchen los parlamentarios nuestras quejas, nuestras reivindicaciones y nuestras demandas y que no voten con el partido, que voten con su cabeza y su conciencia", ha trasladado a los allí presentes. Sin embargo, una parte de los congregados se ha mostrado en desacuerdo y ha considerado que no hay que pedir disculpas y que no ha sido un intento de asalto.

Mientras tanto, en el interior del Parlamento, la presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente de la Cámara, Unai Hualde, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, se han reunido en el Atrio y han permanecido pendientes de los acontecimientos.

A las 12.15 horas dos miembros de la Plataforma 6F han salido de la Cámara y se han dirigido a los agricultores y ganaderos congregados. Desde la institución les han indicado que "este jueves no es el momento para realizar dichos encuentros, sobre todo, porque el Pleno está reunido para aprobar los Presupuestos". Estos dos integrantes del 6F han considerado que esa forma de proceder ha sido “una tomadura de pelo” y así se lo han transmitido a sus compañeros. Uno de ellos ha reiterado que a pesar de este revés “la lucha sigue”. Tras pronunciar estas palabras, ha recibido el aplauso de todos.

"Seguiremos con más fuerza que nunca"

La agricultora Marina Amatriain, en nombre del movimiento 6F, ha criticado que el Parlamento haya rechazado la tramitación de la enmienda de UPN, y ha asegurado que continuarán con las reivindicaciones "con más fuerza que nunca".

En declaraciones a los medios de comunicación, Amatriain ha criticado que el rechazo por parte de los socios del Gobierno muestra que estos "no están dispuestos parece ser a nada, pero nosotros sí estamos dispuestos a conseguir algo". "Ahora veremos cómo vamos a seguir", ha indicado.

Amatriain se ha mostrado en contra del rechazo a la tramitación de la enmienda porque "nosotros veníamos con la esperanza". "Se nos prometió una mesa de fiscalidad el último viernes que nos reunimos en González Tablas -sede del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra- y hoy que han sacado esa enmienda ya la han denegado. Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar?", ha subrayado.

Preguntada si seguirán con sus reivindicaciones, ha respondido afirmativamente. "Sí, ahora con más fuerza que nunca. Es lo que querían, pues vamos a por ello. No nos han dado absolutamente nada en un mes", ha manifestado.

"Lo ocurrido esta mañana ha sido muy grave, esto parecía el asalto al Capitolio"

Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra, ha anunciado una declaración institucional para condenar los hechos. "Han sido sucesos en la calle y la Policía Foral ha evitado afortunadamente que no se haya consumado una entrada que estaría tipificada en el Código Penal. Lo ocurrido es absolutamente lamentable, condenable e inadmisible", ha enfatizado.

Ha destacado que "todo el mundo sabe que este Parlamento es un Parlamento en el que los grupos y la propia institución reciben a todo el mundo si lo hacen por los cauces regulares; un Parlamento absolutamente abierto". "Pero lo que hemos vivido aquí ha sido, sin duda, otra cosa; intentar presionar de la manera en que se ha vivido cuando un pleno está reunido es inadmisible en una democracia. Esto parecía el asalto al Capitolio, una auténtica vergüenza", ha censurado.

Según ha explicado, la presidencia del Parlamento va a impulsar, en la próxima Mesa y Junta de Portavoces, una declaración institucional "para condenar los hechos sucedidos, solidarizarnos con las agresiones que haya podido haber de los periodistas o policías forales y agradecer también al conjunto de la Policía Foral el haber evitado algo que podría haber sido muy grave y, desde luego, tipificado como delito en el Código Penal".