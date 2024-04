Sabadell ofrece una cuenta corriente remunerada, sin plazo y online en la que el dinero "crece"

Ante la gran oferta financiera de nuestro país, los usuarios malagueños se encuentran con la necesidad de buscar y decidir cuál es el banco más recomendable. Para decidirse por el que tiene mejores ventajas, solo hay un modo: comprar las características de cada producto, entre los que destaca la cuenta online de Banco Sabadell, que ofrece una remuneración de forma indefinida, sin comisiones ni permanencia.

¿Quieres incrementar tu dinero sin riesgos? La Cuenta Online Sabadell está pensada para nuevos clientes andaluces que quieran generar rentabilidad de forma indefinida sin comprometer ni un euro de sus ahorros. Y es que las personas que opten por trabajar con esta cuenta digital podrán obtener la rentabilidad vigente en cada momento, y que actualmente es de un 2% TAE para un saldo máximo de 20.000 euros(1).

Es importante señalar que Sabadell no exige nada al usuario para que este se pueda beneficiar de estas condiciones: no existen plazos ni límites de tiempo para recibir esa retribución. Esta es una posibilidad al alcance de todos: la Cuenta Online remunerada de Sabadell puede ser utilizada tanto por personas a título particular como por pequeños profesionales que la necesiten para llevar la economía de sus negocios.

Así es, también los autónomos mejorarán el estado de sus finanzas con la versión para uso profesional de la cuenta online de Banco Sabadell. Aquellos profesionales que se decidan por trabajar con este banco deben saber que la entidad ofrece otra serie de incentivos, como la devolución de 120 euros(2) de su cuota de autónomos domiciliada.

La cuenta remunerada: un producto muy ventajoso en la actualidad

Este tipo de producto se caracteriza porque el dinero depositado en el banco genera rendimientos sin que el usuario tenga que hacer nada o se someta a unas condiciones estrictas para la utilización de su capital. La principal característica de estas cuentas es que ofrecen un interés a sus clientes por el dinero que se tenga en el banco que se liquida a posteriori. Dicho de otro modo: las entidades favorecen a las personas que confían en ellas incrementando su capital ahorrado conforme al mercado.

En estos momentos, las condiciones son muy favorables para los malagueños: tras una época en la que la rentabilidad era prácticamente cero, las cuentas corrientes remuneradas vuelven a ofrecer márgenes considerables para las economías domésticas y de empresa. Con el objetivo de atraer a más usuarios, la entidad suma el 3% de devolución en recibos de gas y electricidad que se domicilien(3), lo que supone otro de los principales atractivos de esta cuenta.

La digitalización favorece a la banca online

Los avances tecnológicos han convertido a la banca online en la fórmula más atractiva para bancos y usuarios, debido a las condiciones que se pueden aplicar tanto a las cuentas online como a toda la operativa relacionada. Esto se traduce en que, hoy, abrir una cuenta online es una de las opciones más recomendables para un gran perfil de usuarios. Y es que gestionar el día a día de las finanzas nunca ha sido más fácil, cómodo, rápido y seguro. Entre los beneficios que tiene operar con cuentas online como la de Banco Sabadell destacan:

Una aplicación para todo. Podrás realizar todo tipo de acciones relacionadas con tu cuenta online sin pasar por el banco o el cajero gracias a tu teléfono móvil: pagar en comercios físicos o digitales, sacar dinero del cajero, gestionar las tarjetas, domiciliar recibos o enviar dinero con Bizum o transferencias. Sin exigencias para el usuario. La Cuenta Online de Sabadell no está sujeta a comisiones de administración y mantenimiento. El cliente no tendrá que cumplir con condiciones para evitar estos pagos como la domiciliación de la nómina o de algunos recibos. Tarjeta de crédito y débito gratis. Sabadell ofrece una tarjeta de débito y una de crédito gratis con la apertura de la cuenta online que se pueden vincular al teléfono móvil para pagar con tarjeta incluso aunque esta no se lleve encima. Alta seguridad en todas las operaciones. Operar digitalmente con el banco es totalmente seguro. Las aplicaciones y portales web de Banco Sabadell cuentan con las mejores medidas de ciberseguridad para asegurar que sus clientes operen sin riesgos en su día a día. Un servicio de atención al cliente óptimo. Los usuarios tienen la posibilidad de retirar efectivo de forma gratuita a débito en una amplia red de cajeros(4) repartidos por toda España. Esto se complementa con una excelente red de asistencia presencial y de manera remota, tanto en las más de 1.000 oficinas repartidas por toda España como con la ayuda de un gestor.

¿Por qué elegir la Cuenta Online Sabadell?

Más allá de la rentabilidad(1) y de la devolución del 3% de los recibos domiciliados de gas y electricidad(2), la Cuenta Online Sabadell va asociada a otras ventajas que la hacen muy atractiva para la mayor parte de los perfiles de usuario. Entre esos puntos destacados está la posibilidad de uso de una tarjeta de débito y otra de crédito gratis, sin comisiones de emisión ni de mantenimiento, la banca online y los asesores que ayudan a manejar mejor el patrimonio.

Experimentarás el apoyo del banco nada más abrir tu Cuenta Online Sabadell: contarás con una Cuenta Ahorro adicional asociada de manera gratuita, sin comisiones de administración ni de mantenimiento. Esta es una herramienta clave para ayudarte en tus finanzas: casi sin darte cuenta podrás apartar, si lo deseas, un dinero mes a mes con muy cómodas rutinas de ahorro que podrás activar desde la App. Asimismo, el dinero que tengas en esta cuenta también goza de la misma rentabilidad de forma indefinida(1), hasta el saldo máximo de 20.000 € conjunto entre Cuenta Online Sabadell y Cuenta Ahorro.

-----------------------------------------

(1) Sin comisiones de administración y mantenimiento. Rentabilidad indefinida que podrá variar según condiciones de mercado. Ahora, rentabilidad anual del 2% TAE hasta 20.000 € de saldo medio conjunto de la Cuenta Online Sabadell y de las Cuentas Ahorro Sabadell de los titulares vinculados a la misma. Ejemplo representativo de remuneración en un año calculado para un saldo medio mensual conjunto de 20.000 €: 2% TIN anual, 2,018% TAE, 400 € de intereses liquidados en el año. Liquidación mensual y abono en la Cuenta Online Sabadell el día 15 del mes siguiente (o primer día hábil anterior).

(2) Abono de 30 €/trimestre por dar de alta una Cuenta Online Sabadell con finalidad profesional y mantener domiciliada la cuota de autónomos durante ese período (se incluye también a trabajadores por cuenta propia bajo el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y trabajadores por cuenta propia bajo el Régimen Especial de Trabajadores del Mar). El abono se liquidará dentro de los 15 primeros días tras el vencimiento del trimestre y estará sujeto a la legislación fiscal vigente.

(3) Devolución del 3% del importe de los recibos a nombre de los titulares cargados en la cuenta durante cada trimestre natural y que correspondan a compañías de suministro de electricidad y/o gas. El abono se efectuará trimestralmente, como máximo, el día 15 (o el día hábil anterior) del mes natural siguiente a la finalización del trimestre natural y que correspondan a compañías de suministro de electricidad y/o gas. De acuerdo con la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el importe resultante de aplicar la devolución del 3% de los recibos se considera rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención al tipo del 19% actualmente vigente.