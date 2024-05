Buenas noticias para las mujeres mayores de 65 años: tienen derecho a este dinero si cumplen un requisito

En el escenario social donde cada vez es más difícil hacer frente a los gastos básicos como el alquiler, la comida o la luz y el agua el papel del Estado como garante de los ingresos mínimos para subsistir es fundamental. Una de las dimensiones en las que esto se hace evidente es cuando alguien no cuenta con la cotización suficiente para acceder a una pensión contributiva como puede ser la prestación por desempleo o la jubilación. Quienes se encuentran en esta situación se encuentran ante un auténtico apuro al no estar respaldados por un ingreso de emergencia al que hayan ido aportando a lo largo de los años.

Llegados a este punto, las pensiones no contributivas y en concreto las de jubilación son una herramienta fundamental para no dejar caer a todos los ciudadanos que en determinado momento de su vida no tienen los recursos suficientes para sostenerse económicamente. Este tipo de ayuda está orientada a aquellas personas que, como las amas de casa, no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación.

Prestación para amas de casa

El trámite de la pensión no contributiva para ciudadanos que, como las amas de casa, no han llegado al mínimo de años cotizados implica cumplir con ciertos requisitos: para empezar, la persona interesada en disfrutar de esta prestación debe carecer de ingresos o tener ingresos inferiores a 7.250,60 euros en cómputo anual para el año 2024.

Por otra parte es imprescindible haber cumplido los 65 años o más y haber residido en España durante un mínimo de diez años desde que se inicia la petición.

De los diez años que la persona ha tenido que residir en España al menos dos de ellos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación se calcula dependiendo del número de personas que forman parte de la misma unidad económica y que se benefician de la ayuda y de sus ingresos personales. Contando con eso, la cuantía anual asciende a 7.250,60 euros para el año 2024, equivalente a 517,90 euros mensuales distribuidos en 14 pagas a lo largo del año.

Para presentar esta solicitud solo hace falta adjuntar los documentos que justifiquen la situación económica y la residencia del solicitante. Entre ellos está el padrón colectivo que detalle cuántas personas forman parte de la unidad económica de convivencia de la persona que solicita la pensión no contributiva; además de las certificaciones que demuestren que ha vivido legalmente en España durante los últimos años.