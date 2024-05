La CNMV pide ventajas fiscales para fomentar que los hogares inviertan sus ahorros

La inversión de los hogares en España necesita un "tratamiento de choque". Así lo ha defendido este martes el presidente de la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, quien ha lamentado que la mayoría del ahorro financiero de las familias se destine a depósitos bancarios, cuando su "destino natural deberían ser los fondos de inversión, de pensiones, los bonos y las acciones". Por ello, ha reclamado "incentivos fiscales estables a la inversión personal en instrumentos financieros" y un "marco favorable" para la inversión en fondos y planes de pensiones que inviertan a largo plazo, así como fomentar la educación financiera.

En esta línea, ha recordado que varios países europeos están planteándose la creación de "cuentas de ahorro financiero personal incentivadas fiscalmente, que tan buen resultado han dado en países como Suecia". Pero ha advertido que dichos estímulos fiscales deben ser estables y no pueden "cambiarse cada cuatro años". Aunque no lo ha dicho directamente, el mensaje ha sonado a una referencia a cambios como la reducción del incentivo fiscal a las aportaciones a los planes de pensiones privados de los últimos años. "Es imperativo trazar un plan para estimular que los europeos y los españoles inviertan una mayor parte de sus ahorros en instrumentos financieros", ha defendido en un foro de Bestinver y el IESE

Buenaventura, así, ha sostenido que la forma en la que se invierte el ahorro financiero en España y en Europa es "manifiestamente mejorable", debido a la "sorprendentemente baja" parte que se destina a la bolsa. Ello provoca, ha argumentado, que la financiación que reciben las empresas sea insuficiente. "Los líderes europeos, los pensadores y los 'think tanks' coinciden de modo apabullante en que o potenciamos los mercados de capitales y la inversión de los europeos en esos mercados o la economía europea lo lamentará durante décadas. Nos jugamos, literalmente, nuestra posición como potencia económica", ha advertido.

Más medidas

El presidente del supervisor de los mercados de capitales, eso sí, ha querido aclarar que su mensaje no implica que defienda incentivar que el ahorro de los Europeos se quede en Europa, como se ha planteado en países como Francia. "Soy consciente de que romper una lanza en favor de la apertura de los mercados de capitales puede suponer ir a contracorriente e incluso parecer un síntoma de ingenuidad geopolítica. Sin embargo, estoy convencido de que mantener mercados de capitales abiertos internacionalmente es absolutamente esencial para su desarrollo y para el éxito de la economía europea", ha justificado.

Los incentivos fiscales son solo una de las medidas que ha planteado dentro de la "estrategia nacional para el desarrollo de los mercados de valores y fomento del ahorro y la inversión" que ha reclamado. Así, también ha apostado por avanzar en regulación única en Europa y mejorar en supervisión coordinada; dotar al regulador europeo ESMA de nuevos poderes para avanzar en la convergencia e introducir disciplina; aplicar la supervisión centralizada solo a las grandes entidades; no impedir la consolidación de mercados, cámaras y depositarios; y simplificar los plazos y procedimientos para las salidas a bolsa y operaciones corporativas.

Población experimental

Buenaventura, asimismo, ha reclamado "sensibilidad hacia el ecosistema de los mercados" financieros. "Hay que evitar utilizar las compañías cotizadas como una población experimental, introduciendo normas que abordan problemas sociales o económicos mucho más amplios. Si cuestiones tan importantes como la diversidad de género o la información sobre las emisiones de efecto invernadero son transversales a todas las organizaciones con independencia de si cotizan o no, ¿por qué imponer normas solo -o normas más onerosas- a las compañías cotizadas y no también a las no cotizadas de un tamaño similar? Del mismo modo, si tenemos claro que a las empresas europeas les falta 'equity' para crecer, debemos acabar con la asimetría fiscal entre intereses y beneficios", ha argumentado.

El alto funcionario, por otra parte, ha apuntado que la CNMV va a tratar la opa del BBVA sobre el Sabadell "lógicamente como a las demás opas" para asegurarse de que "llegue a sus destinatarios, que son los accionistas del Banco Sabadell", como "impone la normativa". También ha indicado que está estudiando la denuncia del Sabadell de que el BBVA incumplió la normativa de opas al anunciar la oferta. En cuanto a los plazos, ha recordado que normalmente suelen rondar los 60 días, pero en este caso "seguramente va a ser muy superior", ya que deben pronunciarse otros muchos organismos, como el Banco Central Europeo (BCE).