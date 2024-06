Aviso de Hacienda a los jubilados por lo que ocurre con el dinero de la Renta

Ya falta poco para que termine la campaña de la declaración de la Renta 2023-2024, pero no será hasta el próximo 1 de julio cuando se cierre el plazo para que todos los contribuyentes presenten sus respectivas declaraciones bien sea por Internet, por teléfono o de forma presencial en las instalaciones físicas de la Agencia Tributaria.

Así, se cerrará un año donde los claros protagonistas han sido los jubilados mutualistas, quienes han podido reclamar el dinero pagado en exceso durante los años anteriores.

A este efecto, la Agencia Tributaria ha emitido un aviso concreto para los jubilados mutalistas que realizaron aportaciones pero que no recibieron las reducciones suficientes en sus declaraciones.

El aviso de Hacienda a los jubilados mutualistas se emite en relación a la documentación necesaria para recuperar el dinero: cuando la Agencia tiene toda la información necesaria, los datos fiscales incluyen automáticamente la reducción que corresponde en el borrador de la declaración justo bajo el concepto 'Ajuste por Mutualidades - DT2 LIRPF' y se aplica directamente a la declaración de la Renta 2023 de forma que los afectados no tienen que realizar ninguna operación adicional.

Aviso de Hacienda a estos jubilados

Pero es en el caso de los jubilados mutualistas sobre los que Hacienda no tiene toda la información necesaria cuando la Agencia ha enviado un mensaje. Y es que en estas situaciones, los datos fiscales del mutualista no muestran el importe de la reducción y el borrador de la declaración aparece un mensaje sugiriendo al contribuyente que solicite la reducción mediante la presentación de la Renta y el formulario específico que la Agencia ha dejado disponible en la sede electrónica: “Si usted realizó aportaciones a mutualidades y en sus datos fiscales no se le informa del importe de la reducción de la pensión que podría resultarle aplicable, conforme a la Disposición transitoria segunda de la Ley de IRPF, puede solicitar la misma mediante la presentación de la Renta 2023 y del formulario que la Agencia Tributaria ha publicado en Sede para su solicitud”.

Desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda se ha recomendado a los mutualistas que esperen hasta junio para realizar su declaración, dado que se espera que durante el último mes la deducción aparezca correctamente en el IRPF bajo el epígrafe “Ajuste por mutualidades”. Si para el 1 de julio los datos aún no están disponibles, deberán solicitar la devolución a través del formulario online que la Agencia ha abierto.

La explicación detrás de esta situación excepcional está en las dificultades que han tenido desde el organismo para recabar toda la información y aplicar las reducciones en sonsecuencia.

Después del complicado proceso que se debía realizar en años anteriores, en este ejercicio la Agencia ha simplificado el procedimiento para rectificar las declaraciones de 2019 a 2022.

Por último, los jubilados que aspiren a recibir esta devolución tendrán que comprobar en su borrador que se han aplicado las deducciones correspondientes.