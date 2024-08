Iberia desiste de comprar Air Europa tras las reticencias de Bruselas

Iberia desiste de comprar Air Europa. Después de más de cuatro años de negociaciones, la aerolínea ha decidido finalizar con su intención de adquirir a su competidora, según ha informado la compañía del grupo IAG en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "El Consejo de Administración ha llegado a la conclusión de que, en el actual entorno regulatorio, continuar con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas", reza la nota. El grupo pagará a Globalia 50 millones de euros como consecuencia de esta rescisión.

Las reticencias de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para dar luz verde a la operación han dado al traste con la operación, a pesar de que la compañía que dirije Marco Sansavini había propuesto ceder hasta el 52% de las rutas que ofrecía Air Europa en 2023, de modo que ninguna de las rutas en las que la Comisión había identificado problemas de competencia se quedaba sin un tercer operador. Además, había presentado al Ejecutivo comunitario una lista de aerolíneas interesadas en atraer esas conexiones. "Pero no ha sido suficiente y más allá no podemos ir porque sino la operación no tiene sentido. Nosotros estamos aquí para sacar el máximo interés para nuestros accionistas", ha explicado en una conferencia de prensa el presidente del 'holding', Luis Gallego.

Pero a renunciar a la compra, IAG seguirá manteniendo una participación minoritaria del 20% en Air Europa, que adquirió el 16 de agosto de 2022, después de conceder al propietario de la aerolínea, Globalia, un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años unos meses antes. El 'holding' tiene intencion de mantener ese porcentaje como inversión puramente financiera, sin ninguna previsión de venta pero tampoco de pedir un asiento en el Consejo de Administración de su competidora ni de intervenir en la toma de decisiones del negocio. "Seguiremos compitiendo con Air Europa como lo hemos hecho. Esto no cambia nada", ha asegurado Gallego.

Hub de Madrid

El sentido de la operación, según ha defendido siempre Iberia, era aumentar el tamaño del aeropuerto de Madrid, para que pudiera competir cara a cara con el resto de grandes aeródromos del continente. El peso de Iberia en el aeropuerto de Madrid es menor que el de las aerolíneas de bandera de los principales aeropuertos europeos y la cuota conjunta, en caso de unión con Air Europa, sería del 39%, menor que la que tienen los competidores en París Charles de Gaulle, Fráncfort o Ámsterdam, que superan hasta el 45%, según cifras previas a la pandemia.

"Fortalecer el 'hub' de Madrid es algo positivo para España y tener un 'hub' pequeño y dividido no es bueno para España. Siempre hemos defendido que era una buena operación para España, pero no ha podido ser", ha insistido Gallego. No obstante, ha añadido que eso no evita que la compañia siga creciendo de forma orgánica. "Este año Iberia está creciendo un 14%, el crecimiento orgánico se ha apoyado independientemente de esta operación. Seguiremos con nuestro plan de expansión y el crecimiento organico nos dará la oportunidad de desarrollar el hub de Madrid, que es el interés que tenemos", ha añadido Gallego.

El que era presidente de la aerolínea en noviembre de 2019, cuando se anunció por primera vez la compra de la compañía de la familia Hidalgo por parte de Iberia, no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que la Air Europa acabe en manos de otros competidores como Lufthansa o Air France, al tiempo que ha confirmado que Iberia continuará evaluando en paralelo otras operaciones, como la compra de la portuguesa TAP. "Cuando las operaciones tienen sentido las hacemos y cuando no, no. Seguiremos explorando y viendo alternativas de crecimiento. Si hay interés de otro competidor lo desconocemos, en el medio plazo no tenemos intención de volver a hablar de esta operación", ha reiterado Gallego.

Historia interminable

Se cierra así un capítulo que no es descartable que se abra en un futuro, a tenor de cómo se sucedieron los acontecimiento de esta operación, aunque cada vez parece más difícil. Para ir al inicio de todo hay que remontarse a noviembre de 2019, cuando IAG anunció la compra de Air Europa por 1.000 millones de euros, pero la llegada de la pandemia supuso un alto en la operación. El coronavirus provocó que la mayoría de los aviones se tuvieran que quedar en tierra y eso causó destrozos en las cuentas de las aerolíneas. Air Europa necesitó el rescate del Gobierno español por valor de 475 millones de euros y un crédito del ICO por valor de 140 millones de euros. Eso obligó a Iberia a repensar la compra en enero de 2021: rebajó el precio a 500 millones de euros a pagar en cinco años.

Pero unos meses después el acuerdo empezó a tambalear. Cuando el tráfico parecía que empezaba a recuperarse, a finales de 2021, la operación parecía estar más lejos que nunca de hacerse efectiva. Iberia pagó 75 millones de euros a la compañía de la familia Hidalgo (el doble que los 40 millones de euros establecidos en el contrato en caso de romper el acuerdo) con el objetivo de renegociar las condiciones durante el mes de enero de 2022 para llegar a un nuevo acuerdo que pudiese tener el beneplácito de la Comisión Europea.

El acuerdo para la operación definitiva siguió sin llegar. En marzo del año pasado, el grupo del que forman parte Iberia, British Airways y Vueling cambió el juego y concedió a Globalia un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años con la opción de convertirlo en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa que en el mes de agosto la compañía que dirige Luis Gallego ejecutó, convirtiéndose, así, en accionista de la aerolínea de la familia Hidalgo. De esta forma, Iberia se acercaba un poco más a su objetivo de hacerse con Air Europa, que ha culminado este jueves.