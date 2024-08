Atención a los trabajadores sobre la nueva jornada laboral: a partir de ahora, esta es la multa que le caerá a los empresarios por incumplirla

Parece que la aprobación de la nueva jornada laboral está cada vez más cerca, y es que Yolanda Díaz pretende empezar con la aplicación en la reducción de este horario en el segundo semestre de 2024. Para que los trabajadores tengan garantizada esta bajada de 40 a 38,5 horas primero, y después a 37,5 horas, el Ministerio de Trabajo multará con hasta 10.000 euros a las empresas que no la apliquen.

El borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo incluye muchos puntos de los que no se ha hablado. Uno de esos apartados importantes, y que afecta directamente a los empresarios, es que se sancionará a los que no reduzcan la jornada laboral a sus trabajadores una vez que esté aprobada. De esta manera, el ministerio asegurará que todas las personas se puedan beneficiar de la nueva ley, y para ello, pretende abrir dos caminos para multar a las empresas.

Así se sancionará a los empresarios

El borrador de la reducción de la jornada laboral está en manos de los agentes sociales (patronal y sindicatos) y están estudiando si esta medida es beneficiosa para los trabajadores. Por el momento, Yolanda Díaz pretende, por un lado, multar con hasta 10.000 euros a las empresas que no sigan las reglas y no reduzcan la jornada laboral. De este modo, se estudiará individualmente el caso de cada trabajador y se pondrán las multas por cada persona que no tenga bajado su horario. En los casos en los que se incumpla sistemáticamente, las infracciones costarán entre 7.500 euros a 10.000 euros por trabajador.

La otra manera en la que se castigará a las empresas será cuando no se respete el tiempo de trabajo, la nueva jornada laboral, el pago adicional por el trabajo nocturno, las horas extras, los descansos y las vacaciones. En este supuesto, Trabajo multará según la gravedad de la infracción:

Grado mínimo: 1.000 a 2.000 euros

1.000 a 2.000 euros Grado medio: 2.001 a 5.000 euros

2.001 a 5.000 euros Grado máximo: 5.001 a 10.000 euros

También se pondrán multas que irán desde los 51 hasta los 7.500 euros si se excede el tiempo de trabajo permitido por la ley. El Ministerio de Trabajo quiere crear un nuevo registro horario digital y accesible para todos los trabajadores para corroborar que se asegure que los trabajadores no exceden su jornada laboral y que los empresarios la respetan.