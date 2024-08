Casi 500 millones más de ganancias y solo dos recortes de beneficios: así ha influido la inflación en las cuentas de los supermercados

Terminaba 2023 y con él, la fase más exacerbada de la crisis inflacionista. Prácticamente todo aquello que puede comprarse en un supermercado acumulaba dos años de encarecimientos aparentemente descontrolados. La alimentación llegaba a diciembre un 23% más cara que en enero de 2022, cuando subía, pero lo hacía a cotas que aún alarmaban a pocos. Las bebidas, poco más o menos lo mismo: insumos como los refrescos o el agua se encarecieron un 20% en dos años, y el alcohol, un 15%. Los productos de limpieza, un 16,5%; los artículos para el cuidado personal, casi un 12%; y los productos para animales domésticos, por poner más ejemplos, otro 24%.

Se trata, en la mayoría de casos, de subidas que se empezaron a dar de forma tan acusada a finales de 2022, así que no ha sido hasta terminado el año pasado que las cuentas de resultados de los establecimientos encargados de vender todo esto han empezado a reflejar el impacto de semejante huracán. En la inmensa mayoría de los casos para bien, hasta el punto que entre todas suman casi 500 millones de euros de beneficios 'extra'.

De las diez cadenas de supermercados más importantes en Cataluña, siete han mejorar sus resultados de forma muy significativa (cuatro de ellas agrandando mucho su beneficio neto, dos elevando su 'ebitda' y una última, recortando drásticamente sus pérdidas). Hay otro par que han ganado menos en 2023 que en 2022, algo que una de ellas relaciona directamente con haber hecho de dique de contención contra la inflación. Y de una última no ha sido posible obtener datos para comparar con el escenario pasado.

MERCADONA

Para el primer supermercado de España (y Catalunya) por cuota de mercado, este año pasado ha sido el mejor de su historia. La cadena ha vendido el equivalente a 34.124 millones de euros en su mercado de origen (y otros 1.400 millones de euros, en Portugal), lo que implica que ha facturado un 12,6% más que el año anterior. Este incremento de la actividad, combinado con otros varios factores, se ha traducido en una mejora de los beneficios netos de la compañía del 40,5%. Es decir que Mercadona ganó un 40% más de dinero en 2023 que en 2022, un total de 1.009 millones de euros.

La compañía relaciona este abultado incremento con “el esfuerzo realizado” para que su proyecto “crezca de forma sostenida y sostenible poniendo el foco en la eficiencia, la productividad y la mejora de gestión”, no con la inflación. Se escuda en que el margen bruto por producto baja del 25,4% de 2022 al 24,5% en 2023. Esto “da una imagen de la competencia existente en el sector y del tremendo esfuerzo de la empresa por absorber parte del incremento de coses”, subraya la enseña en su memoria anual.

BON PREU

El grupo Bon Preu terminó el ejercicio de 2023 con unos ingresos de 2.200 millones de euros, lo que implica que facturó un 9% más que en 2022. Se trata de un salto similar al que daba el año anterior y el de antes, señal de que esta compañía (que aglutina tanto los supermercados Bonpreu-Esclat como 60 gasolineras) crece de forma estable.

En cuanto a su resultado final, la segunda cadena que más gasto acumula de los consumidores, solo distribuye el ebitda –cifra que refleja lo que ganaría el negocio si no tuviera que pagar impuestos, intereses o amortizaciones, por ejemplo–. Este se situó en los 179 millones de euros en 2023, una cantidad un 14% superior a la de 2022, señal que el negocio de Bon Preu va, también, viento en popa.

CARREFOUR

La cadena francesa sigue una línea muy parecida a la de sus competidoras en cuanto al incremento de su facturación. Carrefour vendió en España por valor de 11.800 millones de euros, lo que significa que engordó un 5,8% su volumen de negocio en el país.

La compañía no desglosa sus ganancias por mercados, pero en función de las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil, estas crecieron casi un 20% en 2023, hasta situarse en los 347,8 millones de euros. Este porcentaje es prácticamente el mismo que registra la empresa a nivel global. Carrefour amplió sus beneficios, en total, un 23% en comparación con el ejercicio anterior: ganó casi 1.700 millones de euros.

“Carrefour ha confirmado la fortaleza de su modelo en un entorno marcado por la alta inflación en Europa y ha continuado mejorando su desempeño económico”, celebraba su consejero delegado, Alexandre Bompard.

LIDL

La cadena alemana con sede española en Montcada i Reixac (Barcelona) también crece, aunque su balance final no luce tanto como el de las otras dos compañías con las que comparte podio en España (en Cataluña, la medalla de plata de Bonpreu la deja fuera de las tres primeras posiciones).

Por un lado, su volumen de ingresos creció un 8% hasta sobrepasar los 6.500 millones de euros. Por el otro, sus ganancias netas se redujeron de un año a otro más de un 5% hasta rondar los 182 millones de euros, y su rentabilidad fue un 13% menor. “Esta realidad se explica por la renuncia de la cadena de supermercados a parte del beneficio para mantenerse fiel a su compromiso de ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes”, explicaba la compañía en un comunicado. “Todo ello sin olvidar que la estrategia de negocio de Lidl pasa por reinvertir íntegramente su beneficio para seguir creciendo en España”, agregan.

CONSUM

La cooperativa valenciana es otra de las que sale airosa de esta crisis inflacionista. Consum vendió el equivalente a unos 4.400 millones de euros en 2023, cerca de un 14% más que justo un año antes, y, en parte como consecuencia de ello, elevó sus ganancias un 75% hasta los 101 millones de euros. Como en el caso de sus competidoras, la cadena asegura que el margen bruto se ha reducido por sus intentos de contener estos precios, pero que, por ejemplo, gracias a un acuerdo con Endesa han reducido mucho la factura energética, lo que ha ampliado su rentabilidad.

Según el director general de la cadena, Antonio Rodríguez, este balance refleja “el esfuerzo que ha realizado la Cooperativa por ser competitiva en precios”, cosa que se ha traducido en más clientes y, consecuentemente, más ventas. En cuanto a las ganancias, Rodríguez aseguró que en su mayoría se repartirían entre sus más de 19.500 socios.

BONÀREA

La fotografía final del grupo alimentario BonÀrea Corporación es algo distinta, porque ve caer ligeramente su volumen de facturación, pero incluso así, dispara sus beneficios un 17%. Lo primero se explica por las muchas áreas de negocio en las que opera el grupo (producción alimentaria, gasolineras…), porque, en realidad, su red de más de 500 tiendas sí que incrementó sus ingresos un 11% hasta los 1.182 millones de euros. Es al sumar el resto de actividades del grupo cuando la cifra escala hasta los 2.700 millones, un 3,6% menos.

Tras descontar todos los gastos, el grupo registra unas ganancias netas de 81,3 millones de euros, un salto del 17% en comparación con lo logrado en 2022 que atribuyen en buena medida a “los buenos resultados del área de negocio de alimentación humana”. Con todo, también BonÀrea asegura que ha sido un ejercicio “marcado por los esfuerzos de la compañía por mitigar el aumento de los precios”.

CAPRABO

Caprabo ha logrado situarse ya prácticamente en línea con el volumen de negocio que tenía antes de la pandemia y este incremento de las ventas, junto con los movimientos propios de quien intenta ser más eficiente ante una crisis de costes, deja a la cadena en una posición idónea para alcanzar el plan de "reconquista" del mercado planteado para los próximos años.

La enseña a través de la cual opera Eroski en Cataluña ha vendido por valor de 780 millones de euros en 2023, un 5% más. Esto se ha traducido en unas ganancias brutas (es decir, antes de descontar el pago de impuestos, amortizaciones y otros gastos contables del estilo) de 15,2 millones de euros. La compañía no comparte datos del 'ebitda' del año previo, así que EL PERIÓDICO no puede saber si mejora o no. “Caprabo está en su momento, estamos ganando cada vez más competitividad”, resumían recientemente Javier Amezaga y Edorta Juaristi, director general y consejero delegado de la cadena, respectivamente.

CONDIS

Con sus casi 700 supermercados repartidos por Catalunya y Andorra, esta cadena con sede también en Montcada i Reixac (Barcelona) ingresó por valor de 802 millones de euros, en 2023. Este avance (+3,75%) es considerablemente más discreto al que se marca su competencia en general, pero implica alcanzar los objetivos que se había marcado una cadena que en 2022 veía disminuir su volumen de negocio. De hecho, lo que sí mejora cómodamente Condis es su ebitda: crece un 38% hasta los 51 millones de euros.

“Los resultados económicos del 2023 han sido buenos y hemos crecido con respecto al año anterior gracias a nuestra apuesta por la expansión en el mercado catalán y a saber gestionar nuestro día a día con efectividad y resiliencia”, opinan desde la compañía, que enfatizan que su apuesta por ser “tienda de barrio” les permite ofrecer un servicio más personalizado y cercano, así como conocer mejor a su público.

DIA

Dia vendió el equivalente a 5.000 millones de euros gracias a su actividad en España, entre enero y diciembre del año pasado. Esto significa incrementar un 10% sus ventas sobre lo que movió la misma cadena en todo 2022. Tan bien han ido las cosas en España que, pese a seguir la compañía en números rojos al sumar su desempeño en otros países del mundo, aquí cruzó sobradamente la barrera y dejó atrás las pérdidas.

La compañía madrileña ha ganado limpios 122 millones de euros con su negocio en España, viniendo de pérdidas de 42 millones el año anterior y de 177 millones de euros el otro. A nivel global, el hito no es tan importante, pero no se queda corto: la cadena recorta casi tres cuartas partes las pérdidas de 2022 hasta situarlas en los 30 millones de euros.

ALCAMPO

Alcampo cierra un año de importantísima expansión con un balance de sabor agridulce. Por un lado, esta cadena parte del grupo francés Auchan, incrementó su volumen de negocio un 5,8% en 2023 alcanzando una facturación anual de 5.052 millones de euros en España. Además, incorporó más de 200 nuevos supermercados a su red tras comprárselos al Grupo Dia. "Esta acción, que marcará un hito en la historia de Alcampo, nos ha permitido crecer en superficie de venta, integrarnos en poblaciones donde nuestra marca no estaba presente y reforzar nuestra presencia en las que sí", apuntaba el director general de la cadena, Américo Ribeiro, en una carta que encabezaba la Memoria Corporativa de 2023.

Esta importante operación de compra se ha visto reflejada en su resultado final. Alcampo terminó el año con beneficios de 70,3 millones de euros, una cifra un 38% menor a la que había registrado justo un año antes.